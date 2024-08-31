صاعقة برق تتسبب في إغلاق محطة للطاقة النووية في أرمينيا

أعلنت وزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية الأرمينية أن إن صاعقة برق تسببت في إغلاق محطة الطاقة النووية الوحيدة في أرمينيا.

وأوضحت الوزارة، اليوم، أن المحطة تعرضت للصاعقة الساعة 0955 مساء (1755 بتوقيت غرينتش)، أمس، مؤكدةً أنها توقفت عن العمل، وذلك بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة: «السبب كان صاعقة برق، ما دفع أنظمة السلامة في المحطة إلى تحويلها إلى وضع الإغلاق الآمن».

وذكرت وكالة إنترفاكس أن العاملين في المحطة يعملون على إعادة تشغيلها.

وتشرف الحكومة الأرمينية على المحطة التي تبعد بنحو 25 كيلومتراً عن العاصمة يريفان.