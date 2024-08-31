Saturday, 31 August 2024 03:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تغلق مدخلين في محافظة بيت لحم

8/31/2024 6:11:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/ PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخلين في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش" الموصل الى محافظة الخليل، والمدخل الغربي لمدينة بيت جالا، بالبوابة الحديدية ، ما أعاق حركة تنقل المواطنين بين محافظتي الخليل وبيت لحم.

MENAFN31082024000205011050ID1108621993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث