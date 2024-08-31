قوات الاحتلال تغلق مدخلين في محافظة بيت لحم
التاريخ
8/31/2024 6:11:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/ PNN-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدخلين في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش" الموصل الى محافظة الخليل، والمدخل الغربي لمدينة بيت جالا، بالبوابة الحديدية ، ما أعاق حركة تنقل المواطنين بين محافظتي الخليل وبيت لحم.
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