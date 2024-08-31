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الاحتلال يعتقل شقيقين من الخليل ويفجر غرفة زراعية

8/31/2024 6:11:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شقيقين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية،
بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إسماعيل وسفيان عبد ربه أبو عيشة، بعد اقتحام منزلهما وتفتيشه، كما فجرت غرفة زراعية بجوار المنزل.

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