الاحتلال يعتقل شقيقين من الخليل ويفجر غرفة زراعية
التاريخ
8/31/2024 6:11:48 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شقيقين من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية،
بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين إسماعيل وسفيان عبد ربه أبو عيشة، بعد اقتحام منزلهما وتفتيشه، كما فجرت غرفة زراعية بجوار المنزل.
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