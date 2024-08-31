كينغسلي كومان يرفض عرض الهلال السعودي ويتمسك بالبايرن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت تقارير صحفية، بأن الدولي الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، رفض الرحيل عن النادي البافاري، هذا الصيف.
وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية،، أن كينغسلي كومان رفض عرض الهلال السعودي إلى جانب عروض أخرى، حيث لا يرغب اللاعب في الرحيل عن البطل التاريخي للدوري الألماني.
ورحب العملاق البافاري ببيع الجناح الفرنسي، وكان هناك اتفاق مع الهلال منذ أيام عديدة بعدما بلغت قيمة عرض النادي السعودي 40 مليون يورو.
وسبق أن رفض كومان عرضا سعوديا في عام 2023، ولم يكن ذلك لأسباب رياضية وحسب بل ولأسباب أسرية أيضا.
يذكر أن كينغسلي كومان (28 عاما) شارك في مباراتين رفقة البايرن هذا الموسم، وكان ذلك لمدة 15 دقيقة في الفوز على فولفسبورغ (3-2) في افتتاح الموسم الجديد "للبوندسليغا"، ولمدة 27 دقيقة في الفوز على نادي أولم (4-0) في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا، وسجل هدفا في ذلك اللقاء.
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