كينغسلي كومان يرفض عرض الهلال السعودي ويتمسك بالبايرن

أفادت تقارير صحفية، بأن الدولي الفرنسي كينغسلي كومان، فريق بايرن ميونخ الألماني، رفض الرحيل عن النادي البافاري، هذا الصيف.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الألمانية،، أن كينغسلي كومان رفض عرض الهلال السعودي إلى جانب عروض أخرى، حيث لا يرغب اللاعب في الرحيل عن البطل التاريخي للدوري الألماني.

ورحب العملاق البافاري ببيع الجناح الفرنسي، وكان هناك اتفاق مع الهلال منذ أيام عديدة بعدما بلغت قيمة عرض النادي السعودي 40 مليون يورو.

وسبق أن رفض كومان عرضا سعوديا في عام 2023، ولم يكن ذلك لأسباب وحسب بل ولأسباب أسرية أيضا.

يذكر أن كينغسلي كومان (28 عاما) شارك في مباراتين رفقة البايرن هذا الموسم، وكان ذلك لمدة 15 دقيقة في الفوز على فولفسبورغ (3-2) في افتتاح الموسم الجديد "للبوندسليغا"، ولمدة 27 دقيقة في الفوز على نادي أولم (4-0) في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا، وسجل هدفا في ذلك اللقاء.





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