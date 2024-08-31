اختفاء مروحية على متنها 22 شخصاً أقصى شرقي روسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت وكالة النقل الجوي الاتحادية في روسيا أن بيانات أولية تشير إلى أن طائرة هليكوبتر روسية تحمل طاقما مؤلفا من ثلاثة أفراد و19 راكباً اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.
وأوضحت الوكالة، اليوم، أن الطائرة «إم.آي-8تي» أقلعت من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاجيتس، مشيرةً إلى أنه لم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محدداً الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، وذلك بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
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