اختفاء مروحية على متنها 22 شخصاً أقصى شرقي روسيا

كشفت وكالة النقل الجوي الاتحادية في روسيا أن بيانات أولية تشير إلى أن طائرة هليكوبتر روسية تحمل طاقما مؤلفا من ثلاثة أفراد و19 راكباً اختفت فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.

وأوضحت الوكالة، اليوم، أن الطائرة «إم.آي-8تي» أقلعت من قاعدة بالقرب من بركان فاتشكاجيتس، مشيرةً إلى أنه لم ينجح التواصل مع طاقمها في الموعد الذي كان محدداً الساعة 0400 بتوقيت غرينتش، وذلك بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.