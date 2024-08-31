قاضي القضاة: انخفاض ملحوظ بحالات الزواج بالأردن

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- Khaberni) خبرني - أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم السبت، عن تحقيق دائرة قاضي القضاة إنجازات ملحوظة خلال عام 2023، وذلك في التقرير السنوي الذي أطلقه.
وقال الربطة، إنّ هناك انخفاضًا في حالات الزواج في الأردن للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7%.
وأشار الربطة إلى أن التقرير يتضمن بيانات هامة حول أعمال المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى جهود المحاكم الشرعية في القدس الشريف، التي توليها الدائرة اهتمامًا خاصًا ضمن إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات.
وأوضح الربطة أن دائرة قاضي القضاة تقدم 158 خدمة عبر الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية، التي بلغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع أنحاء المملكة والقدس الشريف.
وشهد العام الماضي زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة، حيث سجلت المحاكم الشرعية نحو 129,013 قضية، بزيادة قدرها 10,339 قضية مقارنة بالعام 2022، وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المفصولة 98.7%.
وفيما يتعلق بالتوثيقات الشرعية، أكد الربطة أن المحاكم وثقت 326,000 حجة شرعية، معظمها تم تسجيله في يوم تقديم الطلب، مما يعكس فعالية النظام في تثبيت الحقوق القانونية.
وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات التي تم تسويتها في مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية، حيث تم التعامل مع 81,862 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 11% عن العام 2022. وسُجلت 40,513 اتفاقية في مكاتب الإصلاح الأسري، بينما جرت تسوية 9,102 حالة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو إجراءات قضائية.
وأضاف الربطة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلكترونيًا حوالي 48 مليون دينار، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بالعام 2022.
كما ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم إلى 28,471 بطاقة، مع تحويل 106 مليون دينار لهذه البطاقات. وأوضح الربطة انخفاضًا ملحوظًا في حالات الزواج للفئة العمرية بين 16 و18 عامًا، حيث تراجعت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في عام 2022 إلى 5,072 حالة في عام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.
كما شهدت حالات الطلاق التراكمي انخفاضًا بنسبة 4.8%، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2023 حوالي 25,464 حالة مقارنة بـ 26,756 حالة في 2022.
وأشار إلى أن الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو 73% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة. ولفت إلى الدور الكبير لمعهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية، حيث قدم المعهد خلال عام 2023، 45 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها 1,030 متدربًا من قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي والمحامين الشرعيين.
وأكد الربطة استمرار المعهد في تنفيذ دورات المقبلين على الزواج مع التركيز على تطوير محاور التدريب وموضوعاته.
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