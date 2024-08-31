قاضي القضاة: انخفاض ملحوظ بحالات الزواج بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم السبت، عن تحقيق دائرة قاضي القضاة إنجازات ملحوظة خلال عام 2023، وذلك في التقرير السنوي الذي أطلقه.

وقال الربطة، إنّ هناك انخفاضًا في حالات الزواج في الأردن للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7%.



وأشار الربطة إلى أن التقرير يتضمن بيانات هامة حول أعمال المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى جهود المحاكم الشرعية في القدس الشريف، التي توليها الدائرة اهتمامًا خاصًا ضمن إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات.



وأوضح الربطة أن دائرة قاضي القضاة تقدم 158 خدمة عبر الوحدات التنظيمية التابعة لها والمحاكم الشرعية، التي بلغ عددها 78 محكمة شرعية منتشرة في جميع أنحاء المملكة والقدس الشريف.



وشهد العام الماضي زيادة ملحوظة في عدد القضايا المنظورة، حيث سجلت المحاكم الشرعية نحو 129,013 قضية، بزيادة قدرها 10,339 قضية مقارنة بالعام 2022، وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المفصولة 98.7%.



وفيما يتعلق بالتوثيقات الشرعية، أكد الربطة أن المحاكم وثقت 326,000 حجة شرعية، معظمها تم تسجيله في يوم تقديم الطلب، مما يعكس فعالية النظام في تثبيت الحقوق القانونية.



وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات التي تم تسويتها في مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية، حيث تم التعامل مع 81,862 حالة في عام 2023، بزيادة نسبتها 11% عن العام 2022. وسُجلت 40,513 اتفاقية في مكاتب الإصلاح الأسري، بينما جرت تسوية 9,102 حالة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو إجراءات قضائية.



وأضاف الربطة أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة إلكترونيًا حوالي 48 مليون دينار، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بالعام 2022.



كما ارتفع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم إلى 28,471 بطاقة، مع تحويل 106 مليون دينار لهذه البطاقات. وأوضح الربطة انخفاضًا ملحوظًا في حالات الزواج للفئة العمرية بين 16 و18 عامًا، حيث تراجعت عقود زواج هذه الفئة من 5,824 حالة في عام 2022 إلى 5,072 حالة في عام 2023، بنسبة انخفاض بلغت 8.5%.



كما شهدت حالات الطلاق التراكمي انخفاضًا بنسبة 4.8%، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2023 حوالي 25,464 حالة مقارنة بـ 26,756 حالة في 2022.



وأشار إلى أن الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو 73% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة. ولفت إلى الدور الكبير لمعهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية، حيث قدم المعهد خلال عام 2023، 45 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها 1,030 متدربًا من قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي والمحامين الشرعيين.



وأكد الربطة استمرار المعهد في تنفيذ دورات المقبلين على الزواج مع التركيز على تطوير محاور التدريب وموضوعاته.