الأرصاد تحذّر الأردنيين من الضباب والغبار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية من تدني مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من المناطق الصحراوية نتيجة الغبار، وكذلك فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وذلك خلال الأيام الأربعة المقبلة.
وتوقعت الإدارة أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم السبت، حيث يكون الطقس معتدلاً في معظم المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً، ما قد يساهم في إثارة الغبار بالمناطق الصحراوية.
وفي الأيام التالية، من المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة في معظم المناطق، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الاثنين.
وتستمر التحذيرات من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.
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