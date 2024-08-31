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الأرصاد تحذّر الأردنيين من الضباب والغبار

8/31/2024 5:27:42 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية من تدني مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من المناطق الصحراوية نتيجة الغبار، وكذلك فوق قمم المرتفعات الجبلية العالية نتيجة تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وذلك خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وتوقعت الإدارة أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم السبت، حيث يكون الطقس معتدلاً في معظم المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً، ما قد يساهم في إثارة الغبار بالمناطق الصحراوية.

وفي الأيام التالية، من المتوقع أن تستمر الأجواء المعتدلة في معظم المناطق، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الاثنين.

وتستمر التحذيرات من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

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