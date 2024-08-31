‏في رسالة أبوية خالدة من أحد الأركان الرئيسية الأسرية في قيادة دولة الإمارات رسالة ينبع منها كلماتٍ على شكلِ وصايا أبوية من الأب لأبنائه، رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التي وجهها مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى أبنائه من الطلبة والطالبات، منادياً بها أبنائي وبناتي الطلاب، والتي دلت على الحرص التام على جيل المستقبل، وبناة هذا الوطن الذين سيكملون المسيرة الوطنية والنهوض بحاضرها ومستقبلها، موجها حفظه الله، بأن يجمعوا ما بين المعرفة والأخلاق والتربية، لتكون متكاملة لا يشوبها السواد منيرة نحو مستقبلها ومتمسكة بالأمل وطموحها مستمد من الموروث الإماراتي الأصيل، حتى تحقيق الفائدة المرجوة منها وأن يكون التعليم والمدرسة والأخلاق والقيم أساس تقدم مجتمعنا.

حملت رسالة صاحب السمو حفظه الله، رسائل استراتيجية هامة تتضمن التركيز على بناء جيل متعلم ومبدع ومتمكن من استخدام جميع الأدوات المتطورة من العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أنها أصبحت ذات أهمية في تطوير العملية التعليمية والأكاديمية واكتساب المعارف من خلال التواصل العالمي بين الثقافات والشعوب والوصول إلى آخر ما توصلت إليه البشرية من علوم حديثة، حيث أن العلم هو أساس تقدم الأمم وبناء الحضارات، إن العلم والمعرفة ينهض بتوظيف الابتكارات، وخلق المبدعين الذين سيقوم عليهم الوطن، أن التكنولوجيا أصبحت تلعب دورا محوريا مع الطفرة التعليمية، والإمارات تؤمن بأن التعليم أصبح أحد الأهداف الاستراتيجية لفتح الآفاق أمام مسيرة النجاح، وهذا ما تسعى إليه دولة الإمارات من خلال سياساتها التعليمية ومبادراتها العالمية في قطاع التعليم ، لأنها تتطلع نحو مواكبة المرحلة التنموية المستقبلية في أن يكون نظام التعليم الإماراتي الأكثر تقدما، وتسعى لتعزيز جودة التعليم وأن يكون أبناء دولة الإمارات الأفضل في العالم من خلال اكتساب المعرفة والخبرات.

جاءت هذه الرسالة الأبوية من القائد إلى الأبناء مؤكداً فيها أهمية الغرس الصالح، والبناء والعطاء الذي لا يجب أن يخرج عن قيمنا الإماراتية ومبادئنا الوطنية، إن هذه العملية المشتركة بين الأسرة والمدرسة يجب أن تكون عملية متكاملة تبادلية في كل بيت في الإمارات تسعى للاهتمام ومراقبة الأبناء وتوجيههم إلى التوجه الصحيح ليكونوا شجرة طيبة أصلها في السماء.

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله «الثروة الحقيقية والمكسب الفعلي للوطن يكمن في الشباب الذي يتسلّح بالعلم والمعرفة، باعتبارهما وسيلة ومنهجاً يسعى من خلالهما إلى بناء الوطن، وتعزيز منعته، في كلّ موقع من مواقع العطاء والبناء».



