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طبيب متهم بقضية وفاة الممثل ماثيو بيري لن يزاول مهنته

8/31/2024 5:27:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر قاضٍ بمحكمة اتحادية في الولايات المتحدة حكماً بمنع واحد من طبيبين، بين خمسة متهمين في قضية وفاة ماثيو بيري، نجم مسلسل «فريندز»، بسبب جرعة زائدة من مادة الكيتامين، من ممارسة الطب.

وعبَّر الطبيب، من خلال محاميه، بعد ذلك عن «ندمه الشديد». ومثل الطبيب مارك تشافيز أمام المحكمة الجزئية الأمريكية، في لوس أنجلوس، أمس، في جلسة قصيرة بتهمة جنائية واحدة تتعلق بالتواطؤ في توزيع الكيتامين بشكل غير قانوني، وتقرر السماح له بتفادي الاحتجاز مقابل كفالة قدرها 50 ألف دولار.

وكان تشافيز قد وقَّع، في وقت سابق، على اتفاق مع ممثلي الادعاء الاتحاديين للإقرار بالذنب، غير أنه لم يقدم الإقرار أمس.

وقال محاميه مات بينينجر للصحفيين إن موكله سيقدم الإقرار في جلسة من المقرر أن تعقد في غضون أسابيع قليلة.

وضمن شروط الكفالة التي وضعها القاضي جان روزنبلوث، سلَّم تشافيز جواز سفره وصدر أمر بمنعه من ممارسة الطب.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي إن الطبيب وافق على تسليم رخصة مزاولة مهنة الطب في جلسة إدارية منفصلة قبل أيام.

وقال بينينجر، خارج قاعة المحكمة: «موكلي يقبل تحمل المسؤولية. إنه يبذل كل ما في وسعه للتعاون والمساعدة في هذا الموقف، ويشعر بالندم الشديد».

وأوضح المحامي أن ندم تشافيز ليس نابعاً من شهرة بيري، بل من أن «شخصاً سعى للحصول على علاج فلقي حتفه».

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