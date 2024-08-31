10 وظائف مُهددة بالانقراض في أمريكا بحلول 2033



يوم بعد يوم تنكمش العديد من الوظائف في العالم ويصبح الطلب عليها نادراً، وذلك ليس في العصر الحالي فقط، وإنما منذ قديم الأزل انقرضت حرف وصنعات لم يعد عليها طلب بسبب التطور التكنولوجي أو إحلال الآلة محلها، أو ربما بسبب تغير النهج أو السياسات أو حتى صيحات الموضة، وفي العصر الحديث هناك العديد من الوظائف التي أصبحت مهددة بالانقراض في المستقبل القريب بالولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لآخر الإحصائيات.

وأصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تحديثات لتوقعات سوق العمل هذا الأسبوع، والتي تشمل الوظائف التي من المتوقع أن يتراجع الطلب عليها من 2023 إلى 2033.

وتصدرت وظائف معالجة النصوص وإدخال البيانات كأسرع الوظائف انكماشًا، حيث من المتوقع أن تنخفض العمالة بنسبة 38% أو 15,200 وظيفة، كما يمكن أن تشهد وظائف مُدخلي البيانات انخفاضًا كبيرًا، بحوالي 25% أو 11,300 وظيفة.

في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الوظائف نمواً كبيراً ومتسارعاً في الفترة الماضية، وسيزداد الطلب عليها في سوق العمل خلال العقد القادم.

ووفقاً لإحصائيات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، من المتوقع أن تساهم الأنظمة الآلية والتكنولوجيا ذات الصلة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في انخفاض توظيف العاملين في الدعم الإداري والمكتبي.

وتقول الإحصائيات بشكل عام، إنه من المتوقع أن ينمو سوق العمل الأمريكي بنسبة 0.4% سنويًا حتى عام 2033، وهو أقل من ثلث الوتيرة في العقد السابق.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض التوظيف في قطاع تجارة التجزئة "مع استمرار التجارة الإلكترونية في التأثير السلبي على المبيعات الشخصية"، وفقًا لما ذكره مكتب إحصاءات العمل.

وبحلول عام 2033، سيكون هناك عدد أقل بكثير من الصرافين في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ينخفض التوظيف بمقدار 353,100 وظيفة، وهو أكبر انخفاض إجمالي عبر جميع فئات الوظائف، وبنسبة 10.6% من المستوى الحالي، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.

وهذه هي الوظائف العشر التي من المتوقع أن تنخفض بأسرع وتيرة خلال السنوات المقبلة وحتى حلول 2033، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية.

1- معالجو النصوص والكتابة



النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -38.0%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -15,200 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 46,450 دولارًا





2- عمال البناء والصبات الخرسانية



النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -32.0%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -600 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 66,600 دولارًا



3- عمال الهاتف





النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -26.4%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -1,200 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 38,080 دولارًا



4- مشغلو لوحة المفاتيح، بما في ذلك خدمة الرد







النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -25.2%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -11,300 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 36,750 دولارًا



5- مدخلو البيانات



النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -25.0%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -41,000 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 37,790 دولارًا



6- صانعو القوالب في المسابك



النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -24.6%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -2,900 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 44,300 دولارًا.



7- مشغلو آلات التحميل والنقل، والتعدين تحت الأرض



النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -22.9%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -1,200 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 64,070 دولارًا



8- صانعو الأنماط، المعادن والبلاستيك



النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -22.9%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -500 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 49,670 دولارًا



9- مسوقو الهاتف



النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -21.5%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -18,300 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 34,480 دولارًا



10- مجمعو المحركات والآلات الأخرى



النسبة المئوية المتوقعة للانخفاض (2023-33): -21.3%

الانخفاض المتوقع في التوظيف: -10,400 وظيفة

الأجر السنوي الوسيط (مايو 2023): 50,270 دولارًا







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