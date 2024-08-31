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(مدارس اللصوص) بالهند تدرب الأطفال على حياة الجريمة

8/31/2024 5:17:59 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تقوم "مدارس اللصوص" في الهند بتدريب الأطفال على حياة الجريمة، من خلال تعليمهم أسس الاندماج في المجتمع الراقي بغرض السرقة.

وتشتهر 3 قرى في ولاية ماديا براديش بوسط الهند وهي كاديا، وجولخيدي، وهولخيدي، بتدريب الأطفال على السرقة، وفقا لقناة "NDTV".

ويرسل الآباء أطفالهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، إلى "مدارس اللصوص"، حيث ينضمون إلى العصابات الإجرامية المحلية ويتلقون تدريبا على المهارات.

ويتضمن المنهج التدريبي سرقة الجيوب، وخطف الحقائب في الأماكن المزدحمة، والتهرب من الشرطة، وتحمل الضرب. كما يتم تعليم الأطفال كيفية المقامرة وبيع الكحول.

وتتراوح رسوم الدراسة للطفل الواحد في "مدرسة اللصوص" بين 200 ألف إلى 300 ألف روبية (2400 إلى 3600 دولار أمريكي).

ويأتي الطلاب عادة من عائلات أقل تعليما وأكثر فقرا، فيتم تدريبهم لمدة سنة على الاندماج في العائلات الثرية والحصول على فرص لحضور حفلات الزفاف الأكثر تميزا في المجتمع الراقي.

وتقول الشرطة إن أكثر من 300 طفل من هذه المدارس متورطون في سرقات حفلات الزفاف في جميع أنحاء الهند.

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