حل لغز جريمة قتل ارتكبت قبل 40 عاما بفضل عقب سيجارة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تمكنت الشرطة الأمريكية من حل لغز جريمة قتل امرأة قبل أربعين عاما بفضل عينة من الحمض النووي أخذت من عقب سيجارة.

ووفقا لقناة "سي إن إن"، تم في ولاية أركنساس الأمريكية اعتقال كينيث دوان كونديرت، المشتبه به بقتل دوروتي ماريا سيلزل (30 عاما) في ولاية واشنطن عام 1980.

وتم العثور على سيلزل مخنوقة في منزلها بمدينة كينت في ولاية واشنطن في فبراير 1980. وتم جمع عينات الحمض النووي من موقع الجريمة، لكن في ذلك الوقت لم تكن هناك قادرة على التعرف على المشتبه به.

وعام 2022 تمكنت الشرطة من تحديد هويات 11 مشتبها به باستخدام علم الأنساب الجيني. أحدهم هو كينيث دوان كونديرت المحتجز عام 2023 لارتكاب جريمة أخرى.

ورفض كينيث دوان تقديم عينات الحمض النووي طوعا. لذلك اختبرت هيئات الأمن عينة من الحمض النووي من سيجارته وهي تطابقت مع الحمض النووي للمهاجم على سيلزل. وتم اعتقال كونديرت وهو الآن في انتظار نقله إلى ولاية واشنطن.