حل لغز جريمة قتل ارتكبت قبل 40 عاما بفضل عقب سيجارة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تمكنت الشرطة الأمريكية من حل لغز جريمة قتل امرأة قبل أربعين عاما بفضل عينة من الحمض النووي أخذت من عقب سيجارة.
ووفقا لقناة "سي إن إن"، تم في ولاية أركنساس الأمريكية اعتقال كينيث دوان كونديرت، المشتبه به بقتل دوروتي ماريا سيلزل (30 عاما) في ولاية واشنطن عام 1980.
وتم العثور على سيلزل مخنوقة في منزلها بمدينة كينت في ولاية واشنطن في فبراير 1980. وتم جمع عينات الحمض النووي من موقع الجريمة، لكن في ذلك الوقت لم تكن هناك تكنولوجيا قادرة على التعرف على المشتبه به.
وعام 2022 تمكنت الشرطة من تحديد هويات 11 مشتبها به باستخدام علم الأنساب الجيني. أحدهم هو كينيث دوان كونديرت المحتجز عام 2023 لارتكاب جريمة أخرى.
ورفض كينيث دوان تقديم عينات الحمض النووي طوعا. لذلك اختبرت هيئات الأمن عينة من الحمض النووي من سيجارته وهي تطابقت مع الحمض النووي للمهاجم على سيلزل. وتم اعتقال كونديرت وهو الآن في انتظار نقله إلى ولاية واشنطن.
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