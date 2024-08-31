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مستعمرون يقتلعون أشتال زيتون في نعلين غرب رام الله

8/31/2024 5:14:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- اقتلع مستعمرون، اليوم السبت، عشرات أشتال الزيتون في بلدة نعلين، غرب رام الله.

وقال المواطن حمزة سرور، إن عددا من المستعمرين داهموا أرضه القريبة من منطقة جبل العالم، واقتلعوا نحو 70 شتلة زيتون.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستعمرون على أرضه، إذ دمروا سابقا شبكات الري، وعاثوا فيها خرابا.

يذكر أن المستعمرين أقاموا على جبل العالم قبل نحو شهرين بؤرة استعمارية زراعية، كما تتعرض المنطقة لاعتداءات الاحتلال ومستعمريه بشكل مستمر.

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