مستعمرون يقتلعون أشتال زيتون في نعلين غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- اقتلع مستعمرون، اليوم السبت، عشرات أشتال الزيتون في بلدة نعلين، غرب رام الله.
وقال المواطن حمزة سرور، إن عددا من المستعمرين داهموا أرضه القريبة من منطقة جبل العالم، واقتلعوا نحو 70 شتلة زيتون.
وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المستعمرون على أرضه، إذ دمروا سابقا شبكات الري، وعاثوا فيها خرابا.
يذكر أن المستعمرين أقاموا على جبل العالم قبل نحو شهرين بؤرة استعمارية زراعية، كما تتعرض المنطقة لاعتداءات الاحتلال ومستعمريه بشكل مستمر.
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