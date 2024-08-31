الأهلي السعودي يتعاقد مع مهاجم برنتفورد إيفان توني حتى 2028

تعاقد نادي الأهلي السعودي مع مهاجم برنتفورد الإنجليزي إيفان توني في عقد يمتد حتى العام 2028، وفقا لما أعلنه النادي فجر السبت.

وجاء في بيان النادي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقا) أرفقها بصورة للاعب يحمل قميص النادي "إيفان توني أهلاوي حتى 2028. أهلا توني".

وخاض الدولي الإنجليزي 141 مع برنتفورد في الإنجليزي سجّل خلالها 72 هدفا.

وقال توماس فرانك مدرب برينتفورد "لقد كان من دواعي سروري العمل مع إيفان على مدار السنوات الأربع الماضية".

وتابع "لقد سجل كمعدل أكثر من هدف واحد في كل مباراتين، وهو رقم لا يصدق".

وكان توني جزءا من المنتخب الإنجليزي الذي بلغ نهائي كأس أوروبا 2024 في ألمانيا في يوليو الماضي.

وسينضم إبن الـ 28 عاما الى عدد من نجوم الدوري الانجليزي السابقين في نادي الأهلي أمثال البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز والحارس السنغالي إدوار مندي.