تفشي إنفلونزا الطيور في أبقار أكبر ولاية أمريكية منتجة للحليب

أعلنت وزارة الزراعة في ولاية كاليفورنيا، أكبر ولاية أمريكية منتجة للحليب، أمس، أن اختبارات أثبتت إصابة أبقار في ثلاث للألبان في الولاية بإنفلونزا الطيور.

وتعني هذه الإصابات اتساع تفشي فيروس إتش5إن1 بين الأبقار الحلوب في الولايات المتحدة إلى الولاية الرابعة عشرة. وأصيب أكثر من 190 قطيعا بالعدوى على مستوى البلاد منذ مارس آذار، إلى جانب 13 عاملا في مزارع الألبان والدواجن، وفقا لبيانات اتحادية.

وأثار انتقال الفيروس من الطيور إلى الأبقار مخاوف متزايدة من إمكانية تحوره بحيث ينتشر بين البشر.

ويقول مسؤولون اتحاديون إن إنفلونزا الطيور تشكّل خطراً ضئيلاً على البشر، وإن البسترة تعمل على إبطال نشاط الفيروس في الحليب.

وقالت وزارة الأغذية والزراعة في كاليفورنيا، في بيان، إنه لم يتم تأكيد أي حالات إصابة بشرية في كاليفورنيا.

وذكر البيان أن الأعراض بدأت تظهر على القطعان المصابة في 25 أغسطس.