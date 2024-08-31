مقتل 15 داعشياً وإصابة 7 أمريكيين خلال مواجهات في العراق

قُتل 15 داعشياً وأصيب 7 عسكريين أمريكيين خلال مواجهات جرت صباح أول من أمس في العراق.

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس، مقتل عناصر تنظيم «داعش» المتطرف في غارة غربي العراق، موضحاً أن الغارة شنتَّها القوات العراقية والقيادة المركزية الأمريكية في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وقالت القيادة إن المسلحين كانوا «مدججين بالعديد من الأسلحة والقنابل وأحزمة ناسفة (انتحارية)ۛ»، مضيفةً أنه لا توجد أدلة على وجود ضحايا مدنيين.

وذكرت أن العملية استهدفت قيادياً في الميليشيا من أجل «عرقلة وتقليص قدرتها على التخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين، وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».

وحذر الجيش الأمريكي من أن تنظيم «داعش» لا يزال يشكّل تهديداً للمنطقة، متعهداً بمواصلة ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة إلى التحالف العراقي.

وأعلنت «سنتكوم»، في وقت لاحق اليوم، أن سبعة جنود أمريكيين أصيبوا بجروح خلال الغارة المشتركة التي نفذتها مع قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن خمسة من هؤلاء أصيبوا خلال الغارة، بينما أصيب اثنان بسبب سقوطهما، مؤكداً أن حال كل المصابين مستقرة.