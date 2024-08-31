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القيادة المركزية الامريكية: مقتل 15 عنصرا من (داعش) في مداهمة مشتركة غرب العراق

8/31/2024 4:53:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 8 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) مقتل 15 عنصرا مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في مداهمة مشتركة مع قوات الامن العراقية في غرب العراق.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة ان "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت بالتعاون مع قوات الأمن العراقية مداهمة مشتركة في غرب العراق بالساعات الأولى من صباح 29 أغسطس ما أسفر عن مقتل 15 من عناصر تنظيم (داعش)".
وأضاف البيان ان عناصر (داعش) كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة.
واوضح "ان العملية استهدفت قادة التنظيم لتعطيل قدرته على التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها" لافتا الى انه لا يوجد ما يشير الى وقوع اصابات في صفوف المدنيين جراء العملية.
وأكدت (سنتكوم) ان "تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة وحلفائنا وكذلك وطننا" مؤكدة انها ستواصل إلى جانب التحالف وشركائها العراقيين ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة.
وذكرت وسائل اعلام امريكية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) ان 5 عسكريين أمريكيين أصيبوا خلال العملية.(النهاية)

ا م م / ا ب خ




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