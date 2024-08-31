القيادة المركزية الامريكية: مقتل 15 عنصرا من (داعش) في مداهمة مشتركة غرب العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 31 - 8 (كونا) -- اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) مقتل 15 عنصرا مما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في مداهمة مشتركة مع قوات الامن العراقية في غرب العراق.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) للتواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة ان "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت بالتعاون مع قوات الأمن العراقية مداهمة مشتركة في غرب العراق بالساعات الأولى من صباح 29 أغسطس ما أسفر عن مقتل 15 من عناصر تنظيم (داعش)".
وأضاف البيان ان عناصر (داعش) كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة.
واوضح "ان العملية استهدفت قادة التنظيم لتعطيل قدرته على التخطيط وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين العراقيين وكذلك المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها" لافتا الى انه لا يوجد ما يشير الى وقوع اصابات في صفوف المدنيين جراء العملية.
وأكدت (سنتكوم) ان "تنظيم (داعش) لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة وحلفائنا وكذلك وطننا" مؤكدة انها ستواصل إلى جانب التحالف وشركائها العراقيين ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة.
وذكرت وسائل اعلام امريكية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) ان 5 عسكريين أمريكيين أصيبوا خلال العملية.(النهاية)
ا م م / ا ب خ
MENAFN31082024000071011013ID1108621797
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