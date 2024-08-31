الولايات المتحدة تبحث مع حلفاء غربيين دعم الجيش الأوكراني ضد روسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 31 - 8 (كونا) -- بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع حلفاء غربيين لأوكرانيا ما تقوم به واشنطن وحلفاؤها من دعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا المستمرة للعام الثالث على التوالي.
وقال البيت الابيض في بيان مساء أمس الجمعة إن سوليفان ناقش مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الخطوات التي تتخذها بلاده لتعزيز القوات الأوكرانية في ساحة المعركة بما في ذلك "توفير المدفعية والدفاع الجوي وغيرهما من القدرات الحاسمة".
وذكر البيان أن المسؤولين بحثوا كذلك الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواصلة تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا وتقوية شبكة الطاقة وسط الهجمات الجوية المتجددة التي تشنها روسيا على بنيتها التحتية للطاقة فضلا عن الاستثمارات التي تقوم بها واشنطن وحلفاؤها في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا لدعم أمنها على المدى الطويل.
ولفت الى أن المباحثات "تطرقت للجهود المبذولة لحشد الدعم من أجل سلام عادل ودائم قائم على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية في أعقاب قمة السلام الأوكرانية في سويسرا التي عقدت منتصف يونيو الماضي".
وعلى صعيد متصل قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال تدرس طلب بلاده رفع القيود المفروضة على استخدام كييف للأسلحة الأمريكية البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
وأعلن عمروف في مقابلة مع شبكة (سي.أن.أن) الأمريكية أنه "قدم قائمة بأهداف داخل روسيا تريد أوكرانيا ضربها" في أعقاب اجتماعات عقدت مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن يوم أمس الجمعة إذ التقى نظيره الأمريكي لويد أوستن.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في مايو الماضي عن سماحها لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا لكنها وضعت قيودا على ذلك. (النهاية)
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