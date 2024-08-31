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الولايات المتحدة تبحث مع حلفاء غربيين دعم الجيش الأوكراني ضد روسيا

8/31/2024 4:53:48 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 8 (كونا) -- بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع حلفاء غربيين لأوكرانيا ما تقوم به واشنطن وحلفاؤها من دعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا المستمرة للعام الثالث على التوالي.
وقال البيت الابيض في بيان مساء أمس الجمعة إن سوليفان ناقش مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الخطوات التي تتخذها بلاده لتعزيز القوات الأوكرانية في ساحة المعركة بما في ذلك "توفير المدفعية والدفاع الجوي وغيرهما من القدرات الحاسمة".
وذكر البيان أن المسؤولين بحثوا كذلك الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواصلة تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا وتقوية شبكة الطاقة وسط الهجمات الجوية المتجددة التي تشنها روسيا على بنيتها التحتية للطاقة فضلا عن الاستثمارات التي تقوم بها واشنطن وحلفاؤها في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوكرانيا لدعم أمنها على المدى الطويل.
ولفت الى أن المباحثات "تطرقت للجهود المبذولة لحشد الدعم من أجل سلام عادل ودائم قائم على مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية في أعقاب قمة السلام الأوكرانية في سويسرا التي عقدت منتصف يونيو الماضي".
وعلى صعيد متصل قال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال تدرس طلب بلاده رفع القيود المفروضة على استخدام كييف للأسلحة الأمريكية البعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.
وأعلن عمروف في مقابلة مع شبكة (سي.أن.أن) الأمريكية أنه "قدم قائمة بأهداف داخل روسيا تريد أوكرانيا ضربها" في أعقاب اجتماعات عقدت مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن يوم أمس الجمعة إذ التقى نظيره الأمريكي لويد أوستن.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت في مايو الماضي عن سماحها لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل روسيا لكنها وضعت قيودا على ذلك. (النهاية)

ع س ج / م ع ح ع




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