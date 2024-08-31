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استشهاد 25 فلسطينيا في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

8/31/2024 4:53:46 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 31 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت استشهاد 25 فلسطينيا جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (النصيرات) وسط القطاع ومدينة (خانيونس) جنوب القطاع.
وقالت السلطات الصحية في بيان انه وصل الى (مستشفى شهداء الأقصى) ثلاثة شهداء هم اب وام وطفلتهما اثر قصف طائرات جيش الاحتلال منزلا غرب مخيم (النصيرات).
وأضافت ان (مستشفى العودة) استقبل 17 شهيدا فلسطينيا هم 9 شهداء من عائلة واحدة في قصف على المنطقة الغربية من المخيم و6 شهداء من عائلة أخرى بقصف شقتهم وسط المخيم وشهيدان من عائلة ثالثة في قصف لشقتهم السكنية.
وفي (خانيونس) ذكر البيان ان الطواقم الطبية انتشلت جثامين خمسة شهداء من عائلة واحدة بعد قصف منزلهم بالمدينة.
وكانت الطواقم الطبية انتشلت امس الجمعة جثامين 45 شهيدا ونقلتهم إلى مستشفيات قطاع غزة شمالا وجنوبا اثر القصف الإسرائيلي المستمر في حرب الابادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

و ا ب / ا ب خ



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