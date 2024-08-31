استشهاد 25 فلسطينيا في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 31 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم السبت استشهاد 25 فلسطينيا جراء قصف
شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم (النصيرات) وسط القطاع ومدينة (خانيونس) جنوب القطاع.
وقالت السلطات الصحية في بيان انه وصل الى (مستشفى شهداء الأقصى) ثلاثة شهداء هم اب وام وطفلتهما اثر قصف طائرات جيش الاحتلال منزلا غرب مخيم (النصيرات).
وأضافت ان (مستشفى العودة) استقبل 17 شهيدا فلسطينيا هم 9 شهداء من عائلة واحدة في قصف على المنطقة الغربية من المخيم و6 شهداء من عائلة أخرى بقصف شقتهم وسط المخيم وشهيدان من عائلة ثالثة في قصف لشقتهم السكنية.
وفي (خانيونس) ذكر البيان ان الطواقم الطبية انتشلت جثامين خمسة شهداء من عائلة واحدة بعد قصف منزلهم بالمدينة.
وكانت الطواقم الطبية انتشلت امس الجمعة جثامين 45 شهيدا ونقلتهم إلى مستشفيات قطاع غزة شمالا وجنوبا اثر القصف الإسرائيلي المستمر في حرب الابادة الجماعية المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
و ا ب / ا ب خ
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