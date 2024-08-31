البندورة بـ10 قروش والبطاطا بـ30 في السوق المركزي
التاريخ
8/31/2024 4:50:58 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3756 طنا، منها 2501 طن خضار، و1073 طن فواكه، و182طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 25-35، والبطاطا 30-60، والبندورة 10-30، والجزر 50-70، والخيار 15-35، والزهرة 25-50، والليمون 50-70، والموز البلدي 50-85 قرشا.-(بترا)
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