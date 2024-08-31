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البندورة بـ10 قروش والبطاطا بـ30 في السوق المركزي

8/31/2024 4:50:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3756 طنا، منها 2501 طن خضار، و1073 طن فواكه، و182طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف 25-35، والبطاطا 30-60، والبندورة 10-30، والجزر 50-70، والخيار 15-35، والزهرة 25-50، والليمون 50-70، والموز البلدي 50-85 قرشا.-(بترا)

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