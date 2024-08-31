50.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 50.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 48.90 دينار لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 58.50 و 45.10 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 356 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 407 دنانير.
وأشار علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية، لا زال "ضعيفا".
وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، على استقرار، عند 2503 دولارات للأونصة الواحدة.- (بترا)
MENAFN31082024000072011014ID1108621768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.