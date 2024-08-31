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50.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

8/31/2024 4:50:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 50.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 48.90 دينار لجهة الشراء.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 58.50 و 45.10 دينار على التوالي.


وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 356 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 407 دنانير.


وأشار علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية، لا زال "ضعيفا".


وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، على استقرار، عند 2503 دولارات للأونصة الواحدة.- (بترا)

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