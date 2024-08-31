أجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق حتى الاثنين



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، معتدل الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف الاثنين، ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويكون الطقس الثلاثاء، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق ، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 17، وفي مرتفعات الشراة 27 - 16, وفي مناطق البادية 36 - 21 وفي مناطق السهول 31 - 20, وفي الأغوار الشمالية 37 - 25, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 39 - 26، وفي خليج العقبة 39 - 27 درجة مئوية.-(بترا)