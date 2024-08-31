عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله اليوم



وجاء ذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية، حيث قال جلالة الملك في رسالة لجلالتها: "لا أكاد أحط في قرية أو أزور منزلاً إلا ليحملني أهلنا أطيب التحيات الممزوجة بالتقدير لجهودك في تنمية وطننا وزرع الأمل في دروب مستقبل أبنائنا وبناتنا، ولا أرى في عيونهم إلا المحبة الصادقة لزوجة ملكهم وأم ولي عهدهم".



ومنذ ارتباط جلالة الملكة رانيا العبدالله بجلالة الملك، بدأ اهتمامها بالعمل لخدمة أبناء وبنات الأردن من خلال رعاية برامج ومشاريع ذات قيمة مضافة تكمل وتبني على ما تقدمه المؤسسات الوطنية.



وأطلقت جلالة الملكة عدة مبادرات لدعم جهود التعليم إلى جانب ما تقوم به الجهات صاحبة الاختصاص، واهتمت ببرامج تدريب وتأهيل المعلمين وقدمت للأيتام فرصة التعليم والتمكين، وسلطت الضوء على المتميزين من معلمين ومدراء ومرشدين لنشر التميز في مدارس المملكة كثقافة وممارسة.



ولم تغفل أهمية الأسرة كنواة المجتمع ولبنته الأساسية، واستشرفت ذلك بتأسيس مجلس وطني لشؤون الأسرة ليكون مرجعية وطنية داعمة لمكونات الأسرة الأردنية ووضع الاستراتيجيات اللازمة لذلك.



وفي عملها، حملت مؤسسة نهر الأردن ما تؤمن به الملكة لتمكين المجتمعات وبناء القدرات المؤسسية للجمعيات المحلية، فعملت على مشاريع لا تزال تقدم وتمثل نموذجاً يحتذى كمشروع تصاميم نهر الأردن ومشروع وادي الريان، كما تعمل المؤسسة بمشاريع خاصة بفنون الطهي المنزلي، ولدى مؤسسة نهر الأردن برامج لحماية النساء والأطفال من الإساءة، وبرامج لإعادة التأهيل والوقاية وممارسات الوالدية السليمة.



وفي عام 2013 انطلقت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية لتكون مظلة تضم تحت إطارها مبادرات الملكة المعنية بدعم جهود التعليم، وفي عام 2014 أُطلقت منصة "إدراك" بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم، وإثراء المحتوى التعليمي العربي على شبكة الإنترنت.



وفي حزيران 2009 أطلقت رسميّا أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين بهدف تطوير برامج التدريب والتنمية المهنيّة للكوادر استجابة للاحتياجات التعليمية في الأردن بشكل خاص وفي العالم العربي بشكل عام.



وفي عام 2005 أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا جائزة سنوية لتكريم المعلم في عيده تحمل اسم "جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز" ضمن احتفالات المملكة بعيد المعلم.



وفي عام 2003 أطلق صندوق الأمان لمستقبل الأيتام بهدف تزويد الأيتام الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، ممن تخرجوا من دور الرعاية أو يعيشون في المناطق الأقل حظاً، بالتعليم والمهارات.



ولتحسين البيئة التعلّمية في المدارس الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص وجهات مانحة أطلقت مبادرة "مدرستي" عام 2008 والتي عملت على إصلاح نحو 500 مدرسة حكومية في مختلف مناطق المملكة وساهمت بتوفير البيئة المدرسية الآمنة والصحية، وتنفيذ برامج تنمية المهارات اللامنهجية للطلبة وتعزيز العلاقة بين المجتمع المحلي والمدرسة، كما تم تنفيذ "مدرستي فلسطين" بعدد من المدارس الحكومية الأكثر احتياجاً في القدس الشرقية.



وفي عام 2007 تم افتتاح متحف الأطفال الأردن كمؤسسة تعليمية غير ربحية توفر أكثر من 150 معروضة علمية تفاعلية داخل قاعة المعروضات وفي الساحة الخارجية والمرافق التعليمية التي تشمل المكتبة واستديو الفن بالإضافة إلى البرامج التعليمية والمناسبات والعروض المتوفرة على مدار العام.



وتتابع جلالتها برامجها في التواصل مع الأهل خلال زياراتها للبوادي والقرى والأرياف في محافظات المملكة، وتحرص على لقاء شباب وشابات الوطن والاستماع لهم والاطلاع على تجاربهم في ريادة الأعمال والتطوع والأنشطة الخيرية وغيرها من المبادرات الفاعلة لهم.



وهذا العام استثمرت جلالة الملكة حضورها العالمي لنقل معاناة أهل غزة، حيث سلطت الضوء على أثر الحرب الإسرائيلية على غزة عالمياً ودعت إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وذلك خلال مقابلات تلفزيونية على قنوات أميركية ومشاركتها في جلسة حوارية ضمن المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في لوس انجلوس.



وأكدت جلالتها على أن فشل العالم بوقف الفظائع الإسرائيلية في غزة يشكل "سابقة خطيرة للغاية" لبقية العالم، وقالت حان الوقت أن يستخدم المجتمع الدولي - بما فيه الولايات المتحدة الأميركية - نفوذه السياسي لإجبار إسرائيل على إنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات.



ونبهت إلى أن تصرفات إسرائيل ليست خيانة لأهل غزة فقط، بل هي في الحقيقة خيانة للضمانات التي تهدف للحفاظ على سلامتنا جميعاً.



ودعت المجتمع الدولي للضغط بشكل عاجل على إسرائيل لوقف العقاب الجماعي الذي يتعرض له أهل غزة، والكف عن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وقالت عندما يُعتمد التجويع كسلاح حرب، فهذا عقاب جماعي، وهذه جريمة حرب، وعندما يتم تهجير سكان بأكملهم، فهذه جريمة حرب، لافتة إلى أنه "من الواضح جداً أن إسرائيل ليس لديها مشكلة في استهداف المدنيين، وأنها تستخف بقيمة حياة الفلسطينيين".- (بترا)