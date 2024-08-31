أونروا: مقتل 150 طفلا بالضفة منذ بداية الحرب



وأوضح لازاريني في منشور على منصة إكس أمس الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.



وقال إن عشرات الآلاف من سكان 4 مخيمات للاجئين في الشمال تضرروا جراء الهجمات الإسرائيلية كما تضررت البنية التحتية في تلك المخيمات.



وذكر المسؤول الأممي أن الأونروا اضطرت إلى تعليق خدماتها في بعض مخيمات الضفة الغربية.



التصدي لشلل الأطفال



في سياق آخر، صرح ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي ستبدأ في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل لأكثر من 640 ألف طفل في قطاع غزة ستتم على مرحلتين.



وأوضح بيبركورن في مؤتمر صحفي في جنيف أمس الجمعة، أن الحملة تستهدف الأطفال دون سن العاشرة، وتجري بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والأونروا ووزارة الصحة الفلسطينية.



وأكد أن الاستعدادات لعمليات التطعيم اكتملت، وأنه تم تسليم 1.26 مليون جرعة لقاح و500 من حاملات اللقاح إلى غزة.



وأضاف أن 400 ألف جرعة إضافية ستصل إلى غزة قريبا، مشيرا إلى الحاجة إلى معدل تطعيم لا يقل عن 90% لوقف الوباء ومنع انتشار شلل الأطفال.

وفجر الأربعاء الماضي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، هي الأوسع منذ عام 2002، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 20 فلسطينيا.



كما صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته واقتحاماته لمدن وبلدات الضفة الغربية تزامنا مع حربه المدمرة على قطاع غزة، وأدت تلك الاعتداءات لاستشهاد أكثر من 673 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5400 فلسطيني، علاوة على اعتقال نحو 10 آلاف آخرين.-(الجزيرة)