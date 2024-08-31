حماس: المقاومة متواصلة ما دام عدوان الاحتلال مستمرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت حركة
المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية غوش عتصيون ومستوطنة كرمي تسور المزدوجة رسالة
بأن المقاومة متواصلة ما دام عدوان الاحتلال مستمرا.
وقد أفادت وسائل
إعلام إسرائيلية بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عملية
مزدوجة استهدفت مستوطنتين بالضفة الغربية في وقت متأخر من ليل الجمعة.
ووصفت حركة حماس العملية بالبطولية وقالت إنها "رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا".
من جهتها، قالت
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها يخوضون
اشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية في بلدة كفر دان غربي مدينة جنين بالضفة الغربية.
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