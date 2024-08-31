فيديوهات صادمة لشجار بين مصريين وإسرائيليين في طابا

وأثارت الحادثة غضب المصريين، حيث عبر نشطاء عن سخطهم بعد كشف السلطات المصرية عن السبب الحقيقي للشجار، وهو رفض سياح من عرب 48، الدفع مقابل تلقيهم بعض الخدمات الفندقية، في الوقت الذي ادعت فيه وسائل إعلام عبرية أن حادثة طعن وقعت في طابا أصيب خلالها مواطن إسرائيلي.



وأسفرت الواقعة عن إصابة 4 عمال مصريين، أحدهم إصابته بالغة الخطورة، و3 سياح إسرائيليين، وقد تم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

