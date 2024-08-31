فيديوهات صادمة لشجار بين مصريين وإسرائيليين في طابا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل لحظات صادمة من الشجار العنيف الذي اندلع داخل أحد فنادق مدينة طابا في جنوب سيناء بين عمال مصريين وسياح إسرائيليين.
وأثارت الحادثة غضب المصريين، حيث عبر نشطاء عن سخطهم بعد كشف السلطات المصرية عن السبب الحقيقي للشجار، وهو رفض سياح من عرب 48، الدفع مقابل تلقيهم بعض الخدمات الفندقية، في الوقت الذي ادعت فيه وسائل إعلام عبرية أن حادثة طعن وقعت في طابا أصيب خلالها مواطن إسرائيلي.
وأسفرت الواقعة عن إصابة 4 عمال مصريين، أحدهم إصابته بالغة الخطورة، و3 سياح إسرائيليين، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.
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