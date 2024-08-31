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فيديوهات صادمة لشجار بين مصريين وإسرائيليين في طابا

8/31/2024 4:50:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل لحظات صادمة من الشجار العنيف الذي اندلع داخل أحد فنادق مدينة طابا في جنوب سيناء بين عمال مصريين وسياح إسرائيليين.

وأثارت الحادثة غضب المصريين، حيث عبر نشطاء عن سخطهم بعد كشف السلطات المصرية عن السبب الحقيقي للشجار، وهو رفض سياح من عرب 48، الدفع مقابل تلقيهم بعض الخدمات الفندقية، في الوقت الذي ادعت فيه وسائل إعلام عبرية أن حادثة طعن وقعت في طابا أصيب خلالها مواطن إسرائيلي.


وأسفرت الواقعة عن إصابة 4 عمال مصريين، أحدهم إصابته بالغة الخطورة، و3 سياح إسرائيليين، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تباشر الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

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