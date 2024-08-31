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6 إصابات في حادث طعن غرب ألمانيا

8/31/2024 4:50:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، إصابة 6 أشخاص بينهم 3 في حالة خطيرة، إثر وقوع حادث طعن على متن حافلة في غرب البلاد.
وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية، أن المشتبه به امرأة ألمانية تبلغ من العمر 32 عاما وقد تم إلقاء القبض عليها في أعقاب الهجوم الذي وقع في بلدة "زيجن"، مشيرة إلى أن 40 شخصا كانوا على متن الحافلة أثناء وقوع الحادث.

وأفادت السلطات الألمانية أن 3 من الضحايا أصيبوا بجروح خطيرة، فيما تجري الشرطة تحقيقا لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الجريمة ولكنها أكدت في الوقت ذاته أنه ليس هناك أي مؤشرات على أن الحادث هجوم إرهابي.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من وقوع هجوم طعن بسكين في مدينة "زولينجن" غربي ألمانيا، خلف 3 قتلى و8 مصابين، ما دفع الحكومة الألمانية إلى فرض قيود جديدة على حمل الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة.(بترا)

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