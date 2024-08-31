اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألغت الخطوط الجوية اليابانية وشركة "انا" للطيران نحو 60 رحلة جوية، اليوم السبت، ما يؤثر على نحو 7200 مسافر، كما عُلّقت حركة قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة في مدينة ناغويا وسط اليابان، جراء إعصار.
ووفقا لوكالة أنباء"كيود" اليابانية، لا يزال إعصار "شانشان" الذي تحول الى عاصفة مدارية أمس الجمعة، يؤثر على حركة النقل الجوي والقطارات في اليابان، مع تحذير السلطات من انهيارات أرضية قد تسببها الأمطار الغزيرة المتواصلة.
وبحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث، ضرب الإعصار "شانشان"، وهو من أقوى الأعاصير التي شهدها الأرخبيل في العقود الأخيرة، جزيرة كيوشو الخميس، ما أدى الى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 120.
من جهتها، دعت وكالة الأرصاد الجوية السكان اليوم، إلى توخي الحذر والتنبه لمخاطر "الانهيارات الأرضية والفيضانات وفيضان الأنهر"، كما أصدرت سلطات منطقة غيفو (وسط) أوامر بإجلاء نحو 2000 شخص يسكنون قرب نهر فاض مجراه، كما لا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من 32 ألف منزل حتى اليوم في منطقة كاغوشيما جنوب البلاد، وفق الشركة المشغّلة.
وأكدت دراسة أخرى نشرتها جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن الجمعة، أن قوة رياح إعصار شانشان ازدادت بنسبة 26 بالمئة بسبب الاحتباس الحراري.-(بترا)
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