اليابان: إلغاء 60 رحلة جوية وتحذيرات من انهيارات أرضية جراء إعصار



ووفقا لوكالة أنباء"كيود" اليابانية، لا يزال إعصار "شانشان" الذي تحول الى عاصفة مدارية أمس الجمعة، يؤثر على حركة النقل الجوي والقطارات في اليابان، مع تحذير السلطات من انهيارات أرضية قد تسببها الأمطار الغزيرة المتواصلة.



وبحسب وكالة إدارة الحرائق والكوارث، ضرب الإعصار "شانشان"، وهو من أقوى الأعاصير التي شهدها الأرخبيل في العقود الأخيرة، جزيرة كيوشو الخميس، ما أدى الى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 120.



من جهتها، دعت وكالة الأرصاد الجوية السكان اليوم، إلى توخي الحذر والتنبه لمخاطر "الانهيارات الأرضية والفيضانات وفيضان الأنهر"، كما أصدرت سلطات منطقة غيفو (وسط) أوامر بإجلاء نحو 2000 شخص يسكنون قرب نهر فاض مجراه، كما لا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من 32 ألف منزل حتى اليوم في منطقة كاغوشيما جنوب البلاد، وفق الشركة المشغّلة.



وأكدت دراسة أخرى نشرتها جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن الجمعة، أن قوة رياح إعصار شانشان ازدادت بنسبة 26 بالمئة بسبب الاحتباس الحراري.-(بترا)