الشأن الاقتصادي يتصدر برامج المرشحين الانتخابية



وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة بسبب انعكاسات أزمات الإقليم على الاقتصاد الوطني ينصب تركيز العديد من البرامج الصادرة عن المرشحين على أهمية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوفير الحوافز الضرورية للمصدرين.



ومن خلال رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أكدت برامج المرشحين الانتخابية ضرورة تمكين مختلف القطاعات مثل الصناعة والسياحة والزراعة، مع التركيز على استدامة الأمن الغذائي وتعزيز الصناعات المحلية ومن اللافت للنظر أن العديد من المرشحين قد أولوا اهتمامًا خاصًا لإدماج النساء والشباب في العملية الاقتصادية، معتبرين أن هذه الفئات تمثل محركات أساسية للتنمية المستدامة.



وتأتي هذه السياقات في وقتٍ يسلط فيه الخبراء الاقتصاديون الضوء على أهمية وجود برامج انتخابية شاملة ومبنية على أسس عملية وقابلة للتطبيق، ما يعد ضرورة ملحة لإحداث أي تغيير حقيقي في المؤشرات الاقتصادية مؤكدين ان الانتخابات المقبلة ليست مجرد موعد سياسي، بل تمثل فرصة فعلية لتحقيق تغيير جذري في مسار الاقتصاد الأردني نحو آفاق جديدة تستدعي الالتزام والرؤية الواضحة من جميع الأطراف المعنية.



وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان والخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إلى وجود مرشحين يمتلكون الخبرة اللازمة في مجال القوانين والأنظمة المتعلقة بالاقتصاد، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي.



وأكد أهمية وجود وعي حقيقي بالتحديات الراهنة، وضرورة العمل على وضع حلول فعالة لتلك التحديات.



بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هناك تنوعاً في البرامج المطروحة، حيث تتضمن الكثير منها أفكاراً جديدة تتعلق بالأولويات الاقتصادية والسياسات المتعلقة بالنمو والتمكين ومشكلات الفقر والبطالة.



وأشار إلى ضرورة أن تكون هذه البرامج مبنية على أسس واقعية ومستندة إلى دراسات جدوى اقتصادية، لضمان تحقيق الفوائد الحقيقية المواطن.



من جهته اكد الخبير الاقتصادي منير دية أهمية التعامل مع قضايا مشتركة مثل الفقر والبطالة والديون، مُشددًا على ضرورة أن تكون الخطط الاقتصادية التي يطرحها المرشحون قابلة للتطبيق والالتزام، بعيدًا عن مجرد شعارات فارغة وإن الفشل في التعامل مع هذه القضايا قد يؤدي إلى استمرار المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.



وقال إن الجدل الحالي حول البرامج الانتخابية يُظهر أن الانتخابات المقبلة ليست فقط مجرد حدث سياسي، بل هي فرصة حقيقية لإعادة توجيه الاقتصاد الأردني نحو مسارٍ مستدام ولن تكون هذه الانتخابات مجرد تصويت لوجوه جديدة، بل هي خطوة نحو تحقيق التغيير الاقتصادي الذي يسعى إليه الشعب الأردني في ظل ظروف صعبة يتطلب تجاوزها لرسم رؤية واضحة لمستقل الاقتصاد الأردني.-(بترا)