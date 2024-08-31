G.I.F.T. التكنولوجيا في خدمة أصولك الذهبية المادية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--مشروع .G.I.F.T (التحويل الدولي السريع للذهب) هو مفهوم لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية يربط الأصول المادية من الذهب والمعادن الثمينة الأخرى بنظام رقمي عبر بوابة رقمية.

تم اختراع هذا المفهوم من قِبل Fayçal Lalioui، رجل الأعمال الشهير والرئيس التنفيذي لشركة INTERNATIONAL FAST TRANSFER LLP، ومقرها لندن، بالمملكة المتحدة، في بداية عام 2024. نشط Fayçal في قطاع الذهب لعدة سنوات من خلال شراكات في لوكسمبورغ والشرق الأوسط.

يتم حاليًا تطوير منصة .G.I.F.T بالتعاون مع Cybastion، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتحول الرقمي، ومقرها واشنطن، في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم إبرام مذكرة تفاهم معها. Cybastion مسؤولة عن جدوى النظام وبنيته وأمنه السيبراني.

ما هو نظام .G.I.F.T؟

يهدف النظام إلى رقمنة المعادن الثمينة، مما يسمح بالتخزين الآمن مع الحد من تدفقات النقل. يوفر الوصول الرقمي ويُمكِّن التداول بناءً على أسعار السوق. كما أنه يسهل بيع الذهب ونقله في جميع أنحاء العالم. يمثل نظام التحويل السريع الدولي للذهب (.G.I.F.T) تقدمًا كبيرًا في مجال تحويل الأصول الدولية. من خلال الجمع بين الأمن والسرعة والاستقرار، يقدم .G.I.F.T حلاً مبتكرًا وموثوقًا لإدارة ونقل المعادن الثمينة. تستعد هذه التكنولوجيا لتحويل كيفية إدارة الأصول ونقلها على مستوى العالم مع ضمان حماية قانونية قوية ضد أي شكل من أشكال التزوير أو السرقة.

من سيكون لديه حق الوصول؟

سيكون نظام .G.I.F.T متاحًا للجميع. سيكون هناك وضعان للاتصال. الأول هو وصول "العميل" المخصص للأفراد أو الشركات التي ترغب في تحويل أصولها إلى ذهب.

الوضع الثاني للاتصال هو الوصول "المهني" المخصص للمؤسسات المالية أو البنوك أو المهنيين الآخرين العاملين في قطاع المعادن الثمينة. ويمثل هذا تقدمًا كبيرًا في مجال نقل المعادن الثمينة على المستوى الدولي دون أي عوائق. وعلاوة على ذلك، فإنه سيوفر أيضًا ضمانات مدعومة بالذهب للمؤسسات المالية وعملائها.

متى سيتم تسويق هذا النظام؟

بدأت الشراكة بين GOLD INTERNATIONAL FAST TRANSFER LLP وCYBASTION في نهاية شهر يوليو، بعد زيارة Fayçal Lalioui واشنطن العاصمة لتحديد شروط الاتفاقية. نُقدّر أن الإطلاق الرسمي لنظام .G.I.F.T سيجري في بداية عام 2025.

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Capital Yatirim Invest sarl - شركة التوريق (SPV) في لوكسمبورغ



Cybastion : شركة الأمن الرقمي والسيبراني في الولايات المتحدة الأمريكية