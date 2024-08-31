G.I.F.T. التكنولوجيا في خدمة أصولك الذهبية المادية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--مشروع .G.I.F.T (التحويل الدولي السريع للذهب) هو مفهوم لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية يربط الأصول المادية من الذهب والمعادن الثمينة الأخرى بنظام نقل
رقمي عبر بوابة رقمية.
تم اختراع هذا المفهوم من قِبل Fayçal Lalioui، رجل الأعمال الشهير والرئيس التنفيذي لشركة Gold INTERNATIONAL FAST TRANSFER LLP، ومقرها لندن، بالمملكة المتحدة، في بداية عام 2024. نشط Fayçal في قطاع الذهب لعدة سنوات من خلال شراكات في لوكسمبورغ والشرق الأوسط.
يتم حاليًا تطوير منصة .G.I.F.T بالتعاون مع Cybastion، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتحول الرقمي، ومقرها واشنطن، في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم إبرام مذكرة تفاهم معها. Cybastion مسؤولة عن جدوى النظام وبنيته وأمنه السيبراني.
ما هو نظام .G.I.F.T؟
يهدف النظام إلى رقمنة المعادن الثمينة، مما يسمح بالتخزين الآمن مع الحد من تدفقات النقل. يوفر الوصول الرقمي ويُمكِّن التداول بناءً على أسعار السوق. كما أنه يسهل بيع الذهب ونقله في جميع أنحاء العالم. يمثل نظام التحويل السريع الدولي للذهب (.G.I.F.T) تقدمًا كبيرًا في مجال تحويل الأصول الدولية. من خلال الجمع بين الأمن والسرعة والاستقرار، يقدم .G.I.F.T حلاً مبتكرًا وموثوقًا لإدارة ونقل المعادن الثمينة. تستعد هذه التكنولوجيا لتحويل كيفية إدارة الأصول ونقلها على مستوى العالم مع ضمان حماية قانونية قوية ضد أي شكل من أشكال التزوير أو السرقة.
من سيكون لديه حق الوصول؟
سيكون نظام .G.I.F.T متاحًا للجميع. سيكون هناك وضعان للاتصال. الأول هو وصول "العميل" المخصص للأفراد أو الشركات التي ترغب في تحويل أصولها إلى ذهب.
الوضع الثاني للاتصال هو الوصول "المهني" المخصص للمؤسسات المالية أو البنوك أو المهنيين الآخرين العاملين في قطاع المعادن الثمينة. ويمثل هذا تقدمًا كبيرًا في مجال نقل المعادن الثمينة على المستوى الدولي دون أي عوائق. وعلاوة على ذلك، فإنه سيوفر أيضًا ضمانات مدعومة بالذهب للمؤسسات المالية وعملائها.
متى سيتم تسويق هذا النظام؟
بدأت الشراكة بين GOLD INTERNATIONAL FAST TRANSFER LLP وCYBASTION في نهاية شهر يوليو، بعد زيارة Fayçal Lalioui واشنطن العاصمة لتحديد شروط الاتفاقية. نُقدّر أن الإطلاق الرسمي لنظام .G.I.F.T سيجري في بداية عام 2025.
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المواقع الإلكترونية للشركاء:
Capital Yatirim Invest sarl - شركة التوريق (SPV) في لوكسمبورغ
Cybastion : شركة الأمن الرقمي والسيبراني في الولايات المتحدة الأمريكية
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