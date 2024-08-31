حظر منصة إكس في البرازيل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أمرت المحكمة العليا في البرازيل بالتعليق الفوري لمنصة“إكس” (X) في البلاد بعد أن تحدى مالكها الملياردير إيلون ماسك أوامر بتعيين قانوني للشبكة الاجتماعية في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

حظر المنصة المعروفة سابقاً باسم“تويتر” ينهي نزاعاً دام أشهراً بين ماسك وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي يقود الجهود لمكافحة الأخبار المزيفة وخطاب الكراهية الذي يقول إنه يضر بالديمقراطية البرازيلية.

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أغلق إيلون ماسك مكتب“إكس” في البرازيل في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجاً على أوامر المحكمة بإزالة حسابات معينة يُزعم أنها تنشر معلومات مضللة. رداً على ذلك، أخطرت المحكمة الشركة مساء الأربعاء، رداً على منشور على موقع“إكس”، بأن مورايس أمهلها 24 ساعة لتسمية ممثل قانوني في البلاد أو المخاطرة بتعليق خدماتها.

لم يرد ممثل“إكس” على الفور على طلب التعليق. ظلت منصة التواصل الاجتماعي متاحة مساء الجمعة إذ يستغرق تنفيذ أمر مورايس بعض الوقت.

تتصارع الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم مع تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على انتخاباتها وسياساتها. لكن البرازيل اتخذت بعض الإجراءات الأكثر صرامة لمحاسبة الشركات على المحتوى بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

“الميليشيات الرقمية”

خلال الحملة الانتخابية، لجأ الرئيس السابق جايير بولسونارو إلى موجات الأثير والمنصات عبر الإنترنت لزرع بذور عدم الثقة بشأن نظام التصويت الإلكتروني في بلاده. وأججت المزاعم التي لا أساس لها من الصحة عن القرصنة وسرقة الأصوات غضب أنصار بولسونارو الذين قاموا بأعمال شغب في برازيليا بناء على اعتقاد خاطئ بأن الرئيس، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خسر الانتخابات.

في أبريل، أدرج مورايس ماسك في تحقيق واسع النطاق فيما يسمى بالميليشيات الرقمية، أو الجماعات المنظمة المتهمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة وانتقادات لاذعة، وفرض على الشركة غرامات بسبب عصيان أوامر المحكمة بإزالة المحتوى.

ويبدو أن هذه الخطوة أدت إلى تصعيد المواجهة بين المحكمة العليا في البرازيل وأغنى شخص في العالم. وبينما امتثلت“إكس” في البداية لأوامر حذف الحسابات المشتبه في نشرها للأكاذيب، بدا“ماسك” لاحقاً وكأنه يتحدى“مورايس”، معلناً أنه سيرفع القيود حتى لو كان ذلك سيضر بأرباح شركته.

في أغسطس، أصدرت“إكس” بياناً قالت فيه إنها ستغلق عملياتها في البرازيل“بشكل فوري” بعد أن هدد مورايس ممثلها القانوني بالاعتقال لعدم اتباعه لأوامر المحكمة. طوال الوقت، واصل“ماسك” مهاجمة القاضي على منصته، زاعماً أن جهوده لمراقبة المحتوى ترقى إلى مستوى التجاوز والرقابة.

ورد على أمر تعيين ممثل في البرازيل من خلال نشر صورة لرجل أصلع يرتدي عباءة سوداء خلف القضبان -وهي على ما يبدو صورة مورايس التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وكتا ماسك :”في يوم من الأيام يا ألكسندر، هذه الصورة التي تظهرك في السجن ستكون حقيقية. تذكروا كلماتي”.

أعلن ماسك نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، وجرّد الشركة من الكثير من بنيتها التحتية وموظفيها لإدارة المحتوى منذ شرائها في 2022. وتعتمد الشركة في الغالب على مستخدمي“إكس” لمراقبة المحتوى بحثاً عن معلومات مضللة من خلال ملاحظات المجتمع، وهي ميزة تضيف تسميات إلى المشاركات عندما يجدها المستخدمون مضللة.

غالباً ما يستخدم ماسك منصته لدحض المنتقدين وتوبيخ قادة العالم، بما في ذلك السيدة الأولى في البرازيل روزانجيلا دا سيلفا، التي يُزعم أن صفحتها على موقع“إكس” قد تم اختراقها العام الماضي. وقد نال الصدام مع السلطات إشادة ماسك داخل الدوائر المحافظة في البرازيل، التي طالما اتهمت القضاء بمهاجمة قضيتهم.

تداعيات الحظر

إذا استمر الحظر القضائي، فإنه يخاطر بحرمان“إكس” من أحد أكبر أسواقها خارج الولايات المتحدة. إذ يجرد آلاف المرشحين من أدوات الحملات الشعبية قبل الانتخابات المحلية التي ستجرى في أكتوبر في أكثر من 5000 بلدية برازيلية.

وجد استطلاع تم إجراؤه في شهر ديسمبر أن 29% من مستخدمي الهواتف الذكية في البرازيل قاموا بتحميل“إكس” على الأجهزة. وكما في الربع الأول من 2024، كان لدى المنصة حوالي 20 مليون مستخدم نشط في البلاد، وفقاً لشركة البيانات“سنسور تاور” (Sensor Tower)، بانخفاض حوالي 15% عن العام السابق.

خالفت منصات تواصل اجتماعي أخرى في السابق لوائح الإنترنت. وفي العام الماضي، أمر أحد القضاة بحظر تطبيق“تيليغرام” (Telegram) مؤقتًا بعد فشل خدمة المراسلة في مشاركة بيانات المستخدمين من محتوى النازيين الجدد الذي تقول السلطات إنه مرتبط بهجمات على المدارس البرازيلية.

تم أيضاً حظر“واتساب” (WhatsApp)، وهي خدمة مراسلة مملوكة لشركة“ميتا بلاتفورمز” لفترة وجيزة في 2016 لعدم امتثالها لأوامر المحكمة بمشاركة بيانات المستخدمين.





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