نشاط التصنيع في الصين يواصل الانكماش للشهر الرابع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، في إشارة إلى أن ثاني أكبر في العالم لا يزال في وضع غير مستقر خلال هذا الربع.

قال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي انخفض إلى 49.1 من 49.4 في يوليو. وكان متوسط ​​توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع“بلومبرج” هو 49.5. وظل المؤشر أقل من علامة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش طوال الأشهر الماضية باستثناء ثلاثة أشهر منذ أبريل 2023.

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يواجه اقتصاد الصين البالغ حجمه 17 تريليون دولار صعوبات في ظل الانكماش العقاري الذي طال أمده، والذي يلقي بثقله على المستهلكين والشركات. ولم تسهم الجهود الحكومية الأخيرة -بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة- في تعزيز المعنويات، مما يعني أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواصل الاعتماد على التصنيع للحفاظ على هدف النمو.

مع تزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا، تتزايد الرياح المعاكسة لقطاع التصنيع. وتستهدف حكومة الرئيس شي جين بينغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% خلال العام الجاري، وهو هدف يقول بعض الاقتصاديين إنه سيحتاج إلى تسريع الإنفاق على البنية التحتية والبرامج الأخرى كشرط لتحقيقه.





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