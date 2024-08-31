استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق نموا متسارعا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يستمر استخدام منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي من جانب عامة الناس في النمو بوتيرة متسارعة، على ما تظهر أحدث الأرقام لجهات فاعلة رئيسية في القطاع.





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وقال رئيس مجموعة“ميتا” مارك زاكربرغ الجمعة إن أداة“ميتا إيه آي” القادرة على الإجابة على أسئلة يطرحها المستخدمون بلغة بسيطة أو على إنشاء الصور، باتت تضم 400 مليون مستخدم شهريا.

وقد أُطلقت“ميتا إيه آي” في أبريل، ودُمجت في شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام وواتساب ومسنجر، ويمكن الوصول إليها أيضا عبر موقع مخصص.

وتعتمد هذه البرمجية على نموذج لغة“لاما 3” (Llama 3) المطور من“ميتا”، والذي أنشئ من خلال تراكم كميات هائلة من البيانات للسماح للبرنامج باختيار أفضل الإجابات عن الاستعلامات المطروحة.

وكانت منافستها“أوبن إيه آي” أوضحت الخميس لوسائل إعلام أمريكية أن عدد مستخدمي واجهتها“تشات جي بي تي” ChatGPT العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتخطى 200 مليون شخص أسبوعيا، وهو ضعف عدد المستخدمين الأسبوعيين المعلن عنه في نوفمبر.

وقد أُطلقت“تشات جي بي تي” في نوفمبر 2022، وكانت أول برمجية محادثة“chatbot” تُحدث ثورة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي نهاية يوليو، أفادت مايكروسوفت أن 77 ألف عميل من أوساط الأعمال يستخدمون مساعد الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة، المسمى“كوبايلوت” Copilot. ولم تستجب المجموعة الأمريكية العملاقة على الفور لطلب وكالة فرانس برس الحصول على عدد محدّث من المستخدمين.

وفيما تضم“تشات جي بي تي” و”كوبايلوت” نسخا مدفوعة، فإن واجهات الذكاء الاصطناعي التوليدية الثلاث الرئيسية متاحة بنسخ مجانية.

وقد اختارت“ميتا”، في الوقت الراهن، عدم تقديم واجهتها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل.

وفي منتصف يوليو، أعلنت المجموعة تأجيل إطلاق الإصدار الجديد من برنامج“لاما 3” الخاص بها في الاتحاد الأوروبي كإجراء احترازي، بدعوى افتقارها إلى الرؤية في ما يتعلق بتفسير السلطات الأوروبية لقانونها الجديد لحماية البيانات.

يتطلب تطوير نماذج اللغات الكبيرة (LLM) استخدام كمية هائلة من البيانات، يرتبط بعضها بمستخدمي الاتحاد الأوروبي، ما قد يتعارض مع أحكام النظام العام لحماية البيانات.

ومن بين واجهات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأكثر استخداما أيضا، واجهة“جيميناي” Gemini من غوغل.





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