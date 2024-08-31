على بابا تستعيد ثقة حكومة الصين بعد 3 سنوات من التحقيقات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) جددت السلطات الحكومية في الصين الثقة في شركة“علي بابا هولديندج” بعد أكثر من 3 سنوات من تحقيق تاريخي لهيئة مكافحة الاحتكار حول سلوكها عبر المنصات الإلكترونية، ما يظهر حرص بكين على إرسال إشارة تدل على دعمها لقطاع التكنولوجيا العملاق في البلاد.

ذكر بيان للإدارة الحكومية لتنظيم السوق أن الشركة الرائدة بمجال التجارة الإلكترونية في الصين توقفت عن الممارسات الاحتكارية التي أسفرت عن فتح تحقيق قبل أكثر من 3 أعوام، مضيفاً أنها توقفت عن فرض ترتيبات تجبر التجار على بيع منتجاتهم على منصاتها حصرياً، وحسنت من خدمات المتسوقين، وعززت المنافسة بين المنصات عبر الإنترنت. ارتفعت أسهم“علي بابا” بما يفوق 4% خلال ساعات التداول غير الرسمية قبل بدء جلسات بورصة نيويورك.

موضوعات5.18 مليار دولار إنفاق الكوريين الجنوبيين بالبطاقات في الخارج في الربع الثاني استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق نموا متسارعا نشاط التصنيع في الصين يواصل الانكماش للشهر الرابع دعم القطاع الخاص

يتماشى هذا الاعتماد الرسمي لأنشطة الشركة مع تصاعد الدعوات لبكين بدعم القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وهي دعوات باتت أكثر إلحاحاً في ظل صعوبات تواجه البلاد للخروج من الركود الاقتصادي بعد فترة تفشي وباء كورونا. كانت مجموعة من الوكالات الحكومية قد أطلقت حملات تنظيمية صارمة للسيطرة على نفوذ قادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا الصيني ومؤسسيها من المليارديرات، لكن المسؤولين أظهروا موقفاً أقل تشدداً إزاء القطاع الخاص خلال 2023 بالمقارنة مع 2020 و2021.

بدأت هيئة مكافحة الاحتكار تحقيقها مع“علي بابا” خلال 2020 في واحدة من أولى هجماتها في تلك الحملة الأوسع نطاقاً، والتي شملت في نهاية المطاف قطاعات من بينها خدمات طلب سيارات الأجرة، والتعليم عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية. بعد أقل من عام على بدء التحقيق، كبدت السلطات“على بابا” غرامة قياسية بلغت 2.8 مليار دولار بعد صدور حكمها بأنها أساءت استخدام هيمنتها على السوق.

نوهت هيئة مكافحة الاحتكار اليوم بالنتائج الفعالة لإجراءات“علي بابا” التصحيحية على مدى 3 أعوام، والتي كانت طلبتها إبان توقيع الغرامة. وأضافت الهيئة أنها ستوجه“علي بابا”، لمواصلة تنظيم عملياتها التشغيلية والمساعدة في تحسين الامتثال للقواعد.

قالت الشركة في بيان:“هذه بداية جديدة لنا، وسنواصل مستقبلاً التركيز على الابتكار والالتزام بالامتثال للقواعد وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية اقتصاد المنصات الرقيمة بطريقة سليمة وتحقيق قيمة مجتمعية أكبر”.

مخاوف مستمرة

ما زالت حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة على مدى سنوات تلقى بظلالها على الاقتصاد. تراجع التمويل المقدم للشركات الناشئة الجديدة مع تحول رواد الأعمال والمستثمرين، الذين فزعوا من تلك الحملة التنظيمية، نحو قطاعات مثل تصنيع الرقائق والذكاء الاصطناعي التي تواكب أولويات بكين. وأصبح القطاع أكثر حذراً بشأن البحث في مبادرات النمو بعد أن كان يتمتع بحرية التحركة، خشية إثارة تحقيقات جديدة.

حالياً، تستمر معاناة القطاع بسبب تباطؤ إنفاق المستهلكين.

فاجأت شركة“بي دي دي هولدينغز”، مالكة شركة“تيمو”، المستثمرين الاثنين الماضي بتوقعات متشائمة غير معتادة، في أحدث تحذير للأسواق العالمية بشأن قوة الاقتصاد الصيني. وأعلنت شركتا“علي بابا” و”بي دي دي” عن إيرادات أقل من التقديرات، رغم أن الأخيرة باتت تحظى بشعبية واسعة في السوق بفضل البضائع الرخيصة التي ساعدت في دعم موقف الشركة خلال تباطؤ اقتصاد البلاد.





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