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5.18 مليار دولار إنفاق الكوريين الجنوبيين بالبطاقات في الخارج في الربع الثاني - جريدة البورصة

8/31/2024 4:39:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صدرت اليوم السبت أن إنفاق الكوريين الجنوبيين بالبطاقات في الخارج لم يتغير في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، حيث عوض انخفاض الطلب على السفر إلى الخارج النمو في المشتريات المباشرة من الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي، بلغ حجم الأموال التي أنفقها الكوريون الجنوبيون في الخارج باستخدام البطاقات، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم، 5.18 مليارات دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، دون تغيير عن المبلغ المسجل في الربع الأول، ولكن بالمقارنة مع العام السابق، قفز الإنفاق بالبطاقات في الخارج بنسبة 11.6% من 4.65 مليارات دولار أمريكي.

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وأظهرت البيانات أن عدد المسافرين إلى الخارج انخفض بنسبة 11.1% على أساس ربع سنوي إلى 6.59 ملايين مسافر في الربع الثاني، في حين أن المشتريات المباشرة في الخارج عبر بطاقات الائتمان ارتفعت بنسبة 6.2% إلى 1.47 مليار دولار.

المصدر:

MENAFN31082024000202011048ID1108621738

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