5.18 مليار دولار إنفاق الكوريين الجنوبيين بالبطاقات في الخارج في الربع الثاني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات صدرت اليوم السبت أن إنفاق الكوريين الجنوبيين بالبطاقات في الخارج لم يتغير في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، حيث عوض انخفاض الطلب على السفر إلى الخارج النمو في المشتريات المباشرة من الخارج.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي، بلغ حجم الأموال التي أنفقها الكوريون الجنوبيون في الخارج باستخدام البطاقات، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم، 5.18 مليارات دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى يونيو، دون تغيير عن المبلغ المسجل في الربع الأول، ولكن بالمقارنة مع العام السابق، قفز الإنفاق بالبطاقات في الخارج بنسبة 11.6% من 4.65 مليارات دولار أمريكي.
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وأظهرت البيانات أن عدد المسافرين إلى الخارج انخفض بنسبة 11.1% على أساس ربع سنوي إلى 6.59 ملايين مسافر في الربع الثاني، في حين أن المشتريات المباشرة في الخارج عبر بطاقات الائتمان ارتفعت بنسبة 6.2% إلى 1.47 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN31082024000202011048ID1108621738
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