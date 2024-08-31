تعاون مصرى إماراتى فى مجال إدارة المخلفات الصلبة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة إلى إمارة الشارقة فى زيارة ميدانية لمقر مجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة فى إعادة التدوير والاستدامة بدولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية فى مصر، وتحويل المخلفات لطاقة.

وأكدت فؤاد، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لكافة أنواع المخلفات سواء البلدية أو الزراعية أو الطبية أو الهدم والبناء، لافتة إلى أن إدارة المخلفات بأنواعها تقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء فى قانون الاستثمار الجديد.

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واستمعت وزيرة البيئة خلال زيارتها لعرض تفصيلى حول وضع الشركة بالإمارات وخارجها ورأس مال الشركة والاستثمارات الخاصة بمنظومة أداراة المخلفات، وأعمال الشركة ومساهماتها فى منظومة إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، والمشروعات والخدمات المبتكرة التى تقدمها مجموعة بيئة، بالإضافة إلى مرافقها المتطورة وخاصة محطة الشارقة لتحويل المخلفات إلى طاقة.

كما تضمنت الزيارة قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بزيارة مصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة، حيث يتم استخدام المخلفات بعد فصلها، وتعد المحطة شراكة بين شركتى بيئة وشركة مصدر الإماراتية.

كما تم تفقد نموذج كامل لتدوير مخلفات الهدم والبناء بداية من عملية الفصل حتى المنتج النهائى، وتم تفقد المصنع الخاص بالمعالجة البيولوجية الميكانكية الخاصة بإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات الصناعية والتجارية والبلدية، وأيضا تم تفقد عمليات إنتاج السماد العضوى سواء الناتج من عملية فرم المخلفات الزراعية أو المخلفات العضوية.

وعرضت وزيرة البيئة خلال الزيارة عددا من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات الطبية والزراعية وتحويل المخلفات إلى طاقة، وقد أبدت شركة بيئة موافقتها على ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات.