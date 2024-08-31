تعاون مصرى إماراتى فى مجال إدارة المخلفات الصلبة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة
البيئة إلى إمارة الشارقة فى زيارة ميدانية لمقر مجموعة بيئة الإماراتية المتخصصة فى إعادة التدوير والاستدامة بدولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية والطبية فى مصر، وتحويل المخلفات لطاقة.
وأكدت فؤاد، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار حرص الدولة المصرية على التعرف على أفضل التجارب لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وتدوير لكافة أنواع المخلفات سواء البلدية أو الزراعية أو الطبية أو الهدم والبناء، لافتة إلى أن إدارة المخلفات بأنواعها تقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء فى قانون الاستثمار الجديد.
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واستمعت وزيرة البيئة خلال زيارتها لعرض تفصيلى حول وضع الشركة بالإمارات وخارجها ورأس مال الشركة والاستثمارات الخاصة بمنظومة أداراة المخلفات، وأعمال الشركة ومساهماتها فى منظومة إدارة المخلفات وتحويلها لطاقة، ونوع التكنولوجيا المستخدمة، والمشروعات والخدمات المبتكرة التى تقدمها مجموعة بيئة، بالإضافة إلى مرافقها المتطورة وخاصة محطة الشارقة لتحويل المخلفات إلى طاقة.
كما تضمنت الزيارة قيام الدكتورة ياسمين فؤاد بزيارة مصنع تحويل المخلفات لطاقة بالشارقة والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة، حيث يتم استخدام المخلفات بعد فصلها، وتعد المحطة شراكة بين شركتى بيئة وشركة مصدر الإماراتية.
كما تم تفقد نموذج كامل لتدوير مخلفات الهدم والبناء بداية من عملية الفصل حتى المنتج النهائى، وتم تفقد المصنع الخاص بالمعالجة البيولوجية الميكانكية الخاصة بإنتاج الوقود البديل RDF من المخلفات الصناعية والتجارية والبلدية، وأيضا تم تفقد عمليات إنتاج السماد العضوى سواء الناتج من عملية فرم المخلفات الزراعية أو المخلفات العضوية.
وعرضت وزيرة البيئة خلال الزيارة عددا من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات الطبية والزراعية وتحويل المخلفات إلى طاقة، وقد أبدت شركة بيئة موافقتها على ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات.
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