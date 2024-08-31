الضرائب: التعاملات الوهمية لبعض الممولين تعد تهربا ضريبيا يعاقب عليها القانون - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعاملات الوهمية لبعض الممولين المسجلين، بهدف اصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع، تمثل واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون.

وقالت عبد العال، في بيان اليوم، إن المصلحة تصدر تعليمات تذكيرية للفاحصين تتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لكشف هذه التعاملات الوهمية بكل سهولة.

وأضافت أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير ذات تعاملات وهمية ، وكذلك الشركات المتعاملة معها ، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق ، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

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وجددت مطالبتها لكافة الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير ذات التعاملات الوهمية ، وخصم الضريبة بدون وجه حق ، حيث أن ذلك يعد جريمة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون ، كما أنها جناية مخلة بالشرف والأمانة.

وطالبت الممولين بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .

ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن كافة المنظومات الإلكترونية المطبقة بالمصلحة مثل ( منظومة الإقرارات الإلكترونية، منظومة الفاتورة الإلكترونية، منظومة الإيصال الإلكتروني وغيرها ) تستطيع اكتشاف هذه التعاملات الوهمية، وأيضا اكتشاف سلسلة المتعاملين بها، وهو مايسهم في القضاء على هذه التعاملات الوهمية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

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