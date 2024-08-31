الضرائب: التعاملات الوهمية لبعض الممولين تعد تهربا ضريبيا يعاقب عليها القانون - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعاملات الوهمية لبعض الممولين المسجلين، بهدف اصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع، تمثل واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون.
وقالت عبد العال، في بيان اليوم، إن المصلحة تصدر تعليمات تذكيرية للفاحصين تتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لكشف هذه التعاملات الوهمية بكل سهولة.
وأضافت أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير ذات تعاملات وهمية ، وكذلك الشركات المتعاملة معها ، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق ، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
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وجددت مطالبتها لكافة الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير ذات التعاملات الوهمية ، وخصم الضريبة بدون وجه حق ، حيث أن ذلك يعد جريمة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون ، كما أنها جناية مخلة بالشرف والأمانة.
وطالبت الممولين بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن كافة المنظومات الإلكترونية المطبقة بالمصلحة مثل ( منظومة الإقرارات الإلكترونية، منظومة الفاتورة الإلكترونية، منظومة الإيصال الإلكتروني وغيرها ) تستطيع اكتشاف هذه التعاملات الوهمية، وأيضا اكتشاف سلسلة المتعاملين بها، وهو مايسهم في القضاء على هذه التعاملات الوهمية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
المصدر:
MENAFN31082024000202011048ID1108621735
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