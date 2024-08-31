سفارة فلسطين لدى ماليزيا تعود جرحى العدوان على غزة في المستشفى العسكري بكوالالمبور

MENAFN - Palestine News ) كوالالمبور / PNN-عاد القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالإنابة لدى ماليزيا المستشار أول محمد أبو دقة، جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يرافقه المستشار أحمد بحيص، وطاقم السفارة، ورئيس الجالية الفلسطينية سفيان ميتاني، وأمين سر حركة "فتح" في ماليزيا يوسف المدهون.

والتقى أبو دقة وبحيص مع مدير المستشفى العسكري لمتابعة بعض الأمور التي تخص الجرحى في المستشفى ومرافقيهم في مكان إقامتهم، كما جرى الاتفاق على آلية التعاون بين السفارة والمستشفى لمتابعة الأمور وتقديم كل ما يلزم للجرحى وذويهم.

وأكد أبو دقة أن هذه الزيارة تأتي للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في إطار توجيهات سيادة الرئيس ووزارة الخارجية والمغتربين الدائمة، لمتابعة أحوال الجرحى والمرضى وذويهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم حتى تمام شفائهم وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.

وتفقد الوفد الجرحى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في المستشفى، واطمأن على حالتهم الصحية، واستمع إلى احتياجاتهم، كما جرى توزيع مكرمة سيادة الرئيس عليهم.

وفي نهاية الزيارة، شكر أبو دقة، مدير المستشفى والكادر الطبي على جهودهم واهتمامهم بالجرحى ومرافقيهم، كما شكر ماليزيا، ملكا وحكومة وشعبا، على المواقف المشرفة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.