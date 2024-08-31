سفارة فلسطين لدى ماليزيا تعود جرحى العدوان على غزة في المستشفى العسكري بكوالالمبور

(MENAFN
- Palestine News Network
)
كوالالمبور / PNN-
عاد القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين بالإنابة لدى ماليزيا المستشار أول محمد أبو دقة، جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفى العسكري بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، يرافقه المستشار أحمد بحيص، وطاقم السفارة، ورئيس الجالية الفلسطينية سفيان ميتاني، وأمين سر حركة "فتح" في ماليزيا يوسف المدهون.
والتقى أبو دقة وبحيص مع مدير المستشفى العسكري لمتابعة بعض الأمور التي تخص الجرحى في المستشفى ومرافقيهم في مكان إقامتهم، كما جرى الاتفاق على آلية التعاون بين السفارة والمستشفى لمتابعة الأمور وتقديم كل ما يلزم للجرحى وذويهم.
وأكد أبو دقة أن هذه الزيارة تأتي للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في إطار توجيهات سيادة الرئيس ووزارة الخارجية والمغتربين الدائمة، لمتابعة أحوال الجرحى والمرضى وذويهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم حتى تمام شفائهم وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن.
وتفقد الوفد الجرحى الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في المستشفى، واطمأن على حالتهم الصحية، واستمع إلى احتياجاتهم، كما جرى توزيع مكرمة سيادة الرئيس عليهم.
وفي نهاية الزيارة، شكر أبو دقة، مدير المستشفى والكادر الطبي على جهودهم واهتمامهم بالجرحى ومرافقيهم، كما شكر ماليزيا، ملكا وحكومة وشعبا، على المواقف المشرفة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
MENAFN31082024000205011050ID1108621734
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.