فانا: قطر.. دوحة وارفة الظلال للثقافة الخضراء

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN-تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا ضمن الملف الثقافي، أعدته وكالة الأنباء القطرية، هذا نصه:

انطلاقا من اهتمامها بتعزيز ثقافة الاستدامة، وحرصها على جعل البلاد دوحة خضراء وارفة الظلال ضمن رؤيتها الوطنية 2030، حرصت دولة قطر على ترسيخ الثقافة الخضراء في وجدان أبناء شعبها لتكون أسلوب حياة للجميع، وذلك من خلال العديد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية الهادفة إلى جعل الاستدامة والبيئة الخضراء جزءا لا يتجزأ من حياة المواطنين والمقيمين على أرض قطر.

ولعل من أهم الآليات التي تتخذها الدولة لتعزيز الثقافة الخضراء والاهتمام بالبيئة، إقرار مجلس الوزراء الموقر مشاركة الجهات الحكومية والوزرات كافة في الاحتفال بيوم البيئة القطري الذي يصادف السادس والعشرين من فبراير كل عام، للفت الانتباه إلى أهمية تطوير التقنيات المناسبة لمواجهة تغير المناخ، وتبني الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات الخضراء، في منطقة ذات مناخ صحراوي تعاني، كبقية مناطق العالم، من تأثير المتغيرات الجغرافية والتحولات المناخية.

وحرصت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، على إطلاق العديد من المبادرات الوطنية لزيادة المساحات الخضراء في البلاد، من أهمها: (مبادرة مليون شجرة - ومبادرة عشرة ملايين شجرة) والتي تهدف للارتقاء بجودة الحياة في المدن وتحقيق التنمية المستدامة، مما ساهم في حصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، وكذلك انضمام سبع مدن قطرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.

ولم يتوقف الأمر عند المبادرات، بل تحرص مؤسسات الدولة بدءا من وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة البلدية، وجميع المؤسسات المعنية بالتعليم والثقافة والفنون على تنظيم الفعاليات التي تعزز الجانب التثقيفي الذي يستهدف الاهتمام بالبيئة وتعزيز الثقافة الخضراء؛ وكان أبرزها احتضان دولة قطر على مدى ستة أشهر لمعرض "إكسبو 2023 الدوحة" للبستنة، الذي سلط الضوء على أحدث وأهم المبادرات والابتكارات والجهود القطرية والعالمية في مجال الزراعة الحديثة وتخضير المدن والغطاء النباتي.

وأقيم المعرض في الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024، وهي المرة الأولى التي يقام فيها المعرض في منطقة ذات مناخ صحراوي، وذلك تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل".

وركّز المعرض على أربعة موضوعات فرعية هي: الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والتوعية البيئية، والاستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في القضايا البيئية والثقافية والمالية، والتصدي للتحدي العالمي المشترك المتمثل في التصحر ودعوة قطاع البستنة العالمي لتبادل المعرفة والخبرات، وإرشاد المنطقة إلى كيفية تطبيق مفهوم المدينة الخضراء.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة هيفاء العتيبي مدير إدارة الفعاليات والاتصال المؤسسي في /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن /إكسبو 2023 الدوحة/ نجح في غرس الثقافة الخضراء في المجتمع، من خلال مجموعة من الدلالات والمؤشرات التي أظهرت هذا النجاح على كافة الأصعدة، أهمها.. استقطاب أربعة ملايين زائر، وتنظيم أكثر من 7000 فعالية تركز على الاستدامة، وجودة وتنوع الفعاليات التي تضمنت 54 احتفالا وطنيا و124 مؤتمرا وندوة، و198 فعالية للوزارات والجهات الحكومية القطرية و601 عرض مسرحي، بالإضافة إلى 1727 ورشة عمل تتعلق بمحاور الإكسبو من استدامة وتوعية بيئية، وزراعة حديثة، وتكنولوجيا وابتكار في مجال الزراعة وغيرها، مما يدل على التزام الجمهور بقضايا البيئة.

كما أشارت إلى أن النجاح ظهر كذلك من خلال التعاون مع شركاء رئيسيين لدمج ممارسات الاستدامة في كافة عمليات الإكسبو، بالإضافة إلى الترويج لحلول بيئية مبتكرة مثل استخدام المواد القابلة للتحلل والتكنولوجيا المستدامة في المباني والأنشطة.

وقالت: "عملنا مع نخبة من مؤسسات رائدة في مجال عملها، مثل مجموعة الخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي، وأريد، وبنك قطر الوطني، ومشيرب قلب الدوحة، وشركة مايكروسوفت، ومزرعتي، وغيرها. وقد تعاون الشركاء في مختلف المجالات بشكل كامل مع /إكسبو 2023 الدوحة/ للإسهام في تثبيت مكانته كحدث عالمي جذاب يبرز التطور التكنولوجي وأساليب الزراعة والبستنة المعاصرة".

وأوضحت السيدة هيفاء العتيبي مدير إدارة الفعاليات والاتصال المؤسسي في /إكسبو 2023 الدوحة/ أن الإنجازات والنجاحات التي تحققت في المعرض سيتم تحويلها إلى مبادرات طويلة الأجل تعزز الثقافة الخضراء المستدامة، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة في مجالاتها، "حيث نهدف إلى دمج ممارسات الاستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مستفيدين من الابتكارات والتكنولوجيا الخضراء التي تم عرضها خلال الحدث".

وشددت على ضرورة مواصلة تشجيع المشاريع المحلية والمبادرات التي تدعم الاستدامة والابتكار الأخضر، بما في ذلك استخدام المواد المستدامة وتقنيات الطاقة المتجددة، منوهة بأن التعليم والتوعية يمثلان ركيزتين أساسيتين؛ لذا سيتواصل تنظيم ورش العمل والندوات، والبرامج التعليمية لتعزيز الوعي حول أهمية الاستدامة وتمكين الأجيال القادمة من القادة والمبتكرين في هذا المجال، لتتكامل الجهود بهدف بناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة لدولة قطر والعالم.

وقالت إن الرؤية القادمة التي تأتي ضمن الاستراتيجية الدائمة لاستمرار ثقافة قطر الخضراء، تتمثل في المضي قدما نحو تعزيز واستمرار ثقافة قطر الخضراء، من خلال ترسيخ الإنجازات التي تحققت في إكسبو 2023 الدوحة، مع أهمية البناء على هذا النجاح، بإطلاق مبادرات جديدة ومستدامة، وتوسيع نطاق برامج التوعية البيئية لتشمل المزيد من فئات المجتمع. والعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا الخضراء، لضمان أن تظل قطر في طليعة الابتكار البيئي والاستدامة على المستوى العالمي.

كما أكدت أن الدور المأمول من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لاستثمار هذا الإرث، يكون بالتكامل والتعاون المستمر بين هذه المؤسسات لدعم وتنفيذ مشاريع مستدامة تعزز من ثقافة الاستدامة والابتكار الأخضر في قطر، عبر تطوير برامج تعليمية وتوعوية تستهدف جميع فئات المجتمع لزيادة الوعي بأهمية الاستدامة وكيفية المساهمة فيها بشكل فعال، والاستثمار في الأبحاث والتقنيات الجديدة التي تدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتطوير المدن الذكية والخضراء.

وأشارت إلى أهمية تشجيع الابتكارات والمشاريع التي تقود إلى تحسين جودة الحياة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ مبادرات مستدامة تسهم في تطوير البنية التحتية، والزراعة المستدامة، والتكنولوجيا الخضراء، لترسيخ مكانة دولة قطر كنموذج يحتذى به في الاستدامة.

البيئة القطرية مصدر إلهام المبدعين...



لقد مثلت البيئة في قطر، مصدر إلهام دائم للمبدعين في مجالات البحث العلمي والأكاديمي حول الطبيعة وفي مضمار الآداب والفنون، حيث احتفوا بها واستلهموها في أعمالهم ودعوا إلى صونها والحفاظ على عناصرها وكنوزها الطبيعية والجمالية، وأسهموا بمؤلفاتهم في نشر الوعي حول البيئة.

وتناولت العديد من المؤلفات تعزيز الثقافة البيئية، ومن أبرزها كتاب "البيئة وتحديات المناخ... الواقع والطموحات" للدكتور محمد بن سيف الكواري، الخبير البيئي والمستشار الهندسي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، الذي استعرض خلال فصوله الخمسة، تعريفا لموضوع البيئة في العلم والمعرفة، وقدم شرحا علميا عن أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها السلبية على كوكب الأرض.

وأكد الدكتور الكواري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الثقافة والآداب والبحث العلمي تؤدي جميعها دورا مهما في ترسيخ الوعي حول البيئة وصونها، مثمنا جهود المبدعين من الأدباء والكتاب والفنانين في هذا المجال، حيث كانت البيئة أهم مصادر الإلهام بالنسبة لهم.

وقال إن أفضل السبل لتعزيز ونشر ثقافة البيئة تكمن في الاهتمام بالتعليم والإعلام، لبناء جيل واع بأهمية البيئة والمحافظة عليها، وذلك من خلال المناهج التعليمية والورش والندوات التثقيفية وتوضيح الآثار السلبية للتلوث والممارسات السلبية في التعامل مع الطبيعة، على حاضر ومستقبل الفرد والمجتمع، داعيا القطاع الخاص لدعم جهود الدولة والمساهمة بفعالية في تعزيز ونشر الثقافة والوعي حول البيئة وتبني المبادرات الطموحة لصونها.

كما يعتبر الشاعر والروائي القطري محمد إبراهيم السادة، أحد المبدعين الذين استلهموا الطبيعة في تجاربهم الشعرية، فهو يوظف عناصر البيئة الطبيعية والاجتماعية في قصائده، وقد انعكس هذا الشغف بالطبيعة والبيئة في عناوين ومضامين دواوينه الشعرية مثل: على رمل الخليج، وكثبان وأمواج، ومنهل الصادي، ورسائل عبر القمر.

كما وظف الشاعر الطبيعة في قصائده التربوية الموجهة للأطفال في ديوانيه أناشيد البلابل، وأنغام البراعم.

ويمتد شغف الشاعر السادة بالطبيعة واحتفائه بها في أعماله الإبداعية إلى تجربته السردية، ومنها روايته "قاربي سيعود" الصادرة عن وزارة الثقافة عام 2023، وينقلنا المؤلف في هذه الرواية بأسلوبه السردي إلى عالم الثلاثينيات من القرن الماضي، والحياة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية في البيئة القطرية.

وقال محمد إبراهيم السادة في تصريح مماثل لـ/قنا/: إن المبدع ابن بيئته، وأنا ممن تأثر ببيئته القطرية بكثبانها الرملية وأمواج بحرها وشطآنها وبروضاتها وكذلك بأناسها وعاداتهم وعلاقاتهم الاجتماعية وكذلك بالتراث الذي أنتمي إليه وما يحمله من تاريخ الأولين، لذلك يحمل ديواني الأول عنوان "على رمل الخليج".

حديقة القرآن النباتية.. جهود متواصلة في تعزيز ونشر الثقافة الخضراء

حديقة القرآن النباتية هي الأولى من نوعها في العالم التي تزرع النباتات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وتهدف الحديقة إلى تعزيز ونشر المعرفة حول هذه النباتات، والمصطلحات المرتبطة بها، وأسس رعايتها والحفاظ عليها، وتقوم الحديقة بجهد متواصل في تعزيز وترسيخ الثقافة الخضراء في المجتمع القطري.

ومنذ إطلاقها في عام 2008، دأبت حديقة القرآن النباتية على ترسيخ الثقافة الخضراء في المجتمع القطري، حيث استضافت الحديقة حملة الأمم المتحدة لزراعة مليار شجرة عبر غرس الأشجار في المدينة التعليمية في عام 2010، ومنذ ذلك الحين أطلقت الحديقة حملتها "غرس 2022 شجرة" في مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع زراعة الأشجار.

واعتمدت الحديقة اسم الحملة "غرس" استلهاما من الحديث النبوي الشريف الذي يحث على غرس الأشجار، مع الإشارة إلى الأجر المترتب على هذا العمل حتى يوم القيامة.

وقالت السيدة فاطمة بنت صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأهداف الرئيسية للحملة تمثلت في رفع مستوى الوعي بأهمية الأشجار، والتأكيد على ضرورة زراعتها لفوائدها البيئية، وتعريف المجتمع بكيفية زراعتها ورعايتها.

ونوهت أن حديقة القرآن النباتية تمتد على واحة خضراء في قلب المدينة التعليمية في الدوحة حيث تحتوي على أكثر من 77 نوعا نباتيا بمساحة 25 ألف متر مربع، وتضم 1700 شجرة و15 ألف شجيرة ونبات عشبي، حيث تعد تلك الحديقة بمثابة الاختيار المثالي للعائلات ومحبي الحدائق والمتنزهات لما تجمعه من منظر مريح للعين يكتنفه التصميم الفريد للحدائق التي تضم تلك المجموعة الخضراء والمزهرة من النباتات والأشجار.

وأوضحت الخليفي، أن الحديقة تحتوي على مركز صون الموارد النباتية الذي يضم مشتلا فريدا يزخر برصيد وافر من النباتات الأصيلة لدولة قطر، وكذلك النباتات التجميلية والنباتات المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، منوهة أن الحديقة تعمل عن كثب في روضة /الفرس/، حيث أعيد تأهيل الروضة بزراعة أكثر من 350 شجرة برية فيها تمثل مرحلة أولية في إطار برنامج إعادة إحياء الروض الذي أطلقته الحديقة بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث تقوم بتقييم الأثر البيئي لإعادة الزراعة من حيث تأثيره على النظام الحيوي للروضة، مؤكدة حرص الحديقة على مشاركة المجتمع معها في زراعة تلك الأشجار باعتبارها جزءا من الحل في إعادة إحياء النظم البيئة القطرية.

وأشارت السيدة فاطمة بنت صالح الخليفي إلى أن حديقة القرآن النباتية أطلقت في الآونة الأخيرة، برنامجا طموحا لتوزيع أكثر من 2.5 مليون شجرة على مدى العقد القادم، لتحسين النظام البيئي ومكافحة التصحر كجزء من مساهمتها، حيث وعدت دولة قطر بزراعة 10 ملايين شجرة ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ويشكل البرنامج جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030 ويدعم الاستدامة البيئية عبر توزيع الأشجار المحلية التي جمعت بذورها بعناية وزراعتها في مشتل الحديقة.

برنامج لكل ربيع زهرة يؤصل القيم البيئية لدى الأجيال الجديدة

برنامج لكل ربيع زهرة الذي أطلق عام 1999 وتم دمجه رسميا ضمن برامج حديقة القرآن النباتية عام 2016، يهدف إلى تأصيل القيم البيئية لدى الأجيال الحاضرة والمقبلة، تقديرا لنعم الله سبحانه وتعالى، وصولا لتحقيق بيئة مستدامة.

وأوضح الدكتور سيف علي الحجري رئيس برنامج "لكل ربيع زهرة" أن رسالة البرنامج هي اكتشاف جماليات الوطن، من بيئة طبيعية ساحرة، وبيئة مشيدة مبهرة، فالبرنامج يعمل على تعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة الطبيعية لدى النشء، وزيادة وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة من التدهور والتصحر، بالإضافة إلى تنمية القدرات الابتكارية والإبداعية في مجالات التنمية المستدامة، وتشجيع الأنشطة الصناعية والاقتصادية على تبني مفهوم الصناعة الخضراء.

وقال إن هذا البرنامج تمكن خلال مسيرته من تغيير سلوك النشء، وتعريفهم ببيئتهم ومكوناتها الطبيعية، حيث انبثقت عنه جملة من المبادرات البيئية التي جاءت لمواكبة وتقديم الحلول للعديد من المشكلات البيئية، ومنها مبادرة شجرة بلادي التي من أهدافها زيادة المسطح الأخضر لدولة قطر، ودعم التنوع الحيوي، وزيادة وعي المجتمع بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة، وإضافة مظاهر البهجة على البيئة القطرية، والجمال على مدنها وشوارعها، والإسهام في علاج الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية، والتعريف بالفوائد الاقتصادية والطبية للنباتات، والحث على حسن استغلالها، وإدخال وتوطين أنواع من الأشجار ذات القابلية للتكيف مع بيئتنا المحلية.

وأضاف أنه عبر مسيرة البرنامج التي تجاوزت 25 عاما، ظل البرنامج وسيبقى دليلا على نبل توجهات دولة قطر وحرصها على تعزيز الثقافة الخضراء في المجتمع، حيث تجسد ذلك بمواكبة برنامج لكل ربيع زهرة والمبادرات والفعاليات والملتقيات ذات الصلة، للمعرض الدولي للبستنة "إكسبو 2023 الدوحة"، والذي اختتم في شهر مارس الماضي.

وحول دور هذا البرنامج في تعزيز الثقافة بالنباتات قال الدكتور الحجري: يواصل برنامج لكل ربيع زهرة حشد كل الجهود لتعزيز منظومة القيم التي تمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أهمية دور الأفراد المنتسبين للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، والارتقاء بالمفاهيم الشائعة والاستفادة من كل الجهود لتصب مجتمعة لصالح الحياة والمستقبل.

وأوضح أنه كان لا بد من بناء برامج والقيام بأنشطة قوية قادرة على ترجمة تلك الأهداف إلى سلوك، وضمان تجسيد الأماني الطيبة، في صورة نتائج على أرض الواقع، لا سيما تلك المبادئ ذات العلاقة بقضايا البيئة.

جهود المجتمع المدني حاضرة في تعزيز الثقافة الخضراء

إلى جانب جهود القطاع الحكومي، تعتبر جهود المجتمع المدني واضحة وجلية في تعزيز الثقافة الخضراء، حيث يتمتع عدد من المؤسسات الخاصة بشهرة واسعة في نشر الوعي البيئي، ومن ذلك مركز أصدقاء البيئة الذي تأسس عام 1992، وهو يتبع وزارة الرياضة والشباب.

وتقوم فلسفة المركز على تعميق الوعي البيئي بين أفراد المجتمع القطري، وتنمية المعارف والمهارات والسلوك البيئي القويم وغرس الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد في جميع مواقع العمل، وتعميق الإحساس بأهمية البيئة في عجلة التنمية، فضلا على إبراز جهود الدولة في المحافظة على البيئة، والتعريف بنشاطات الأجهزة العامة والخاصة ذات الصلة المباشرة بالبيئة والعمل على تكوين جماعات أصدقاء البيئة في الأندية والمدارس والجامعات والهيئات العامة والخاصة، وتشجيع المؤسسات الخاصة على التبرع لتنفيذ مشروعات بيئية للمحافظة على مكونات البيئة، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بأمور البيئة ونشر المتميز منها، وإنشاء قاعدة معلومات بيئية لطلاب المدارس كل عام بهدف نشر الوعي البيئي.

ومن المبادرات المجتمعية الرائدة أيضا: /طبيعة قطر ـ Qatar e-Nature/.. وهي موقع إلكتروني، وتطبيق تفاعلي للهواتف الذكية، هو الأول من نوعه، يلقي الضوء على التنوع الغني للبيئة في قطر، بهدف دعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تعزيز التنمية المستدامة من خلال المساهمة في رفع الوعي البيئي في المجتمع.

ويحتوي التطبيق والموقع الإلكتروني على معلومات تفصيلية وموثقة عن الطيور وأصواتها، والنباتات، والحشرات، والثدييات، والزواحف، والحياة البحرية، والمحميات الطبيعية الموجودة في قطر.

كما يعد مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر، منظمة غير ربحية قائمة على العضوية، ويعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئيا فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء في دولة قطر.

ويهدف المجلس الذي تأسس عام 2009م، إلى دعم الصحة والاستدامة الشاملة للبيئة والأفراد والأمن الاقتصادي على مدى الأجيال القادمة.

ومن خلال المجلس، انضمت قطر إلى شبكة مكونة من 80 دولة مختلفة يوجد لديها مجالس وطنية نشطة للأبنية الخضراء تحت مظلة المجلس العالمي للأبنية الخضراء.

ومن أجل زيادة الوعي والمعرفة بممارسات الأبنية الخضراء، يقوم المجلس ببناء قدرات المتخصصين في هذا القطاع من خلال التطوير المهني المستمر والبحوث.

وتقوم مشاريع مجلس قطر للمباني الخضراء على ثلاث ركائز رئيسية وهي: تطوير الخبرة الفنية، والبحوث والابتكار، ثم التعليم والتدريب في مجال الاستدامة.

كما أسس مجموعة من النشطاء البيئيين رابطة الشبهانة في مارس 2016، بهدف نشر الوعي لدى المجتمع بضرورة الحفاظ على بيئته.

ويرجع اسم /الشبهانة/ إلى شجرة باتت نادرة في قطر، مما يدق ناقوس الخطر بضرورة الحفاظ على ما تبقى من الذاكرة البيئية في البلاد، وتهدف الرابطة إلى إنقاذ كل النباتات البرية، من خلال استنباتها في محمية الفقع، التي تقع في منطقة "مسرة خطاف" بالشمال، وتأسست في 1997، وتعمل على رعايتها وإنمائها، وتحفيز الأسر والصغار على رعايتها في البراري، وإنباتها في شتلات برية.