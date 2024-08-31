الاحتلال يصدر حكما بالاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر بحق طفل من عبوين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN-أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر بحق الطفل عمار صبحي عبد الكريم (14 عاما) من بلدة عبوين شمال رام الله.

وقال والد الطفل، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في الحادي والعشرين من الشهر الجاري واحتجزت نجله عمار في غرفة وحققت معه واعتدت عليه بالضرب ما أدى لإصابته برضوض وكدمات، قبل أن تعتقله وتنقله إلى معتقل "عوفر"، مضيفا أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق نجله أمرا باعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

ووفق مؤسسة الضمير، فإن الطفل عمار واحد من أكثر من 250 طفلا داخل معتقلات الاحتلال، وواحد من 40 طفلا يقبعون رهن الاعتقال الإداري التعسفي، وهو أصغرهم عمرا، حيث تستخدم سلطات الاحتلال على مدار سنوات الاعتقال الإداري التعسفي بحق فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كأداة من أدوات القمع والسيطرة.

وصعدت سلطات الاحتلال من عمليات الاعتقال، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، إذ يقبع داخل سجون الاحتلال اليوم أكثر من 3400 معتقل إداري، وذلك ضمن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي الممارس بحق الشعب الفلسطيني.

وفي إحصائية صدرت عن نادي الأسير، فإن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو 9900 معتقل، وذلك حتى بداية شهر آب/ أغسطس 2024، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3432، أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة فقد بلغت 720