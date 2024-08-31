الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي
التاريخ
8/31/2024 4:34:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل في شارع مهيوب بالمخيم، ونكلت بالمواطنين،
كما هدمت جدار وبوابة المقبرة في الحي الشرقي من مدينة جنين.
MENAFN31082024000205011050ID1108621731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.