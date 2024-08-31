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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي

8/31/2024 4:34:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، عدوانها على جنين ومخيمها لليوم الرابع على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل في شارع مهيوب بالمخيم، ونكلت بالمواطنين،
كما هدمت جدار وبوابة المقبرة في الحي الشرقي من مدينة جنين.

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