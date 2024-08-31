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معتقل من جلبون شرق جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

8/31/2024 4:34:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/ PNN-
دخل المعتقل مراد محمد رضا أحمد أبو الرب من قرية جلبون شرق جنين، اليوم السبت، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الاحتلال اعتقل أبو الرب بتاريخ 31/8/2006، أثناء تواجده في بلدة العيزرية قرب القدس، وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.


يذكر أن أبو الرب أكمل تعليمه وهو في السجن وحصل على درجة الماجستير، وهو يقوم بالإشراف على دورات علمية وبرامج تدريسية لطلبة الثانوية العامة والجامعة من المعتقلين، كما توفي والده وحرمه الاحتلال من وداعه.

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