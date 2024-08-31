معتقل من جلبون شرق جنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/ PNN-
دخل المعتقل مراد محمد رضا أحمد أبو الرب من قرية جلبون شرق جنين، اليوم السبت، عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الاحتلال اعتقل أبو الرب بتاريخ 31/8/2006، أثناء تواجده في بلدة العيزرية قرب القدس، وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.
يذكر أن أبو الرب أكمل تعليمه وهو في السجن وحصل على درجة الماجستير، وهو يقوم بالإشراف على دورات علمية وبرامج تدريسية لطلبة الثانوية العامة والجامعة من المعتقلين، كما توفي والده وحرمه الاحتلال من وداعه.
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