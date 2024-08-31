الاحتلال يعتقل شابا من بيت ريما شمال رام الله ويستولي على مركبته
التاريخ
8/31/2024 4:34:07 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/ PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا خلال اقتحامها بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.
وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فرج عياد الريماوي، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما استولت على مركبته الخاصة.
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