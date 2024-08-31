الإسكان تسحب قطعة أرض بمساحة 38 فدانا فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربيني، الإسكان، إنه تم استرداد قطعة أرض بمساحة 38 فدانا تقريباً بالامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط“عمرانى متكامل”، وذلك لعدم التزام الشركة بقرار لجنة فض المنازعات.

وفى الإطار نفسه، أصدر المهندس شريف الشربينى، قراراً بإزالة مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية بحرى طريق إسكندرية – مطروح الساحلى داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربي، والمتمثلة فى بناء 3 مبان وقواعد من الخرسانة وسملات وأعمدة لكل قطعة، بمساحات مختلفة.

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وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم التمكين وتنفيذ قرار سحب قطعة الأرض، وإعادة ملكيتها لجهاز المدينة وتم إلغاء التخصيص.

وأفاد المهندس أحمد الحملاوى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول، أن الشركة كانت قد قامت ببناء مكونات صغيرة بالمشروع، منها كرفانات وغرفة حارس وباقى الأرض فضاء، وجارٍ استكمال باقى الإجراءات القانونية.