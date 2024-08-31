الإسكان تسحب قطعة أرض بمساحة 38 فدانا فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربيني، وزير
الإسكان، إنه تم استرداد قطعة أرض بمساحة 38 فدانا تقريباً بالامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط“عمرانى متكامل”، وذلك لعدم التزام الشركة بقرار لجنة فض المنازعات.
وفى الإطار نفسه، أصدر المهندس شريف الشربينى، قراراً بإزالة مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية بحرى طريق إسكندرية – مطروح الساحلى داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربي، والمتمثلة فى بناء 3 مبان وقواعد من الخرسانة وسملات وأعمدة لكل قطعة، بمساحات مختلفة.
موضوعات متعلقة
وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات التنموية بأراضي الساحل الشمالي الغربى التنمية المحلية: بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ23 لإزالة التعديات على الأراضي غدا انخفاض فائدة الرهن العقاري في أمريكا لأدنى مستوى منذ أبريل 2023
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم التمكين وتنفيذ قرار سحب قطعة الأرض، وإعادة ملكيتها لجهاز المدينة وتم إلغاء التخصيص.
وأفاد المهندس أحمد الحملاوى، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول، أن الشركة كانت قد قامت ببناء مكونات صغيرة بالمشروع، منها كرفانات وغرفة حارس وباقى الأرض فضاء، وجارٍ استكمال باقى الإجراءات القانونية.
MENAFN31082024000202011048ID1108621696
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.