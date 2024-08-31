شرطة دبي تُسجل كرسي رماية لأصحاب الهمم من مبتوري اليدين مصنفاً فكرياً

نجحت شرطة دبي في كرسي رماية بمواصفات خاصة للاعبي الرماية بالبندقية من أصحاب الهمم، وتسجيله مصنفاً فكرياً، وذلك في إطار التزامها العميق بدعم أصحاب الهمم ضمن بيئتها الداخلية وفي المجتمع، وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الهادفة إلى ضمان تعزيز وتمكين أصحاب الهمم في مختلف القطاعات.

وبارك اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، هذا الإنجاز النوعي الجديد لشرطة دبي، بحضور العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد الدكتور أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، وذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، والرائد عبد الله الشامسي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، واللاعبة الإماراتية عائشة الشامسي، لاعبة منتخب الإمارات للرماية البارالمبية، وعدد من الضباط والأفراد.

وأكد اللواء علي غانم على الدور البارز الذي تلعبه شرطة دبي في دعم أصحاب الهمم داخليا، وعلى مستوى المجتمع، وفي مختلف القطاعات، دعماً لاستراتيجية دبي لأصحاب الهمم، وخطة دبي 2033، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، منوهاً بأن هذا الإنجاز المهم يسهم في تحقيق رؤية وطنية شاملة تعزز من مشاركة أصحاب الهمم في جميع جوانب الحياة بما فيها الرياضة، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة لتحقيق النجاح والتميز.

من جانبه، قال العميد علي خلفان المنصوري إن هذا العمل الاستثنائي جاء ثمرة لجهود سنوات من العمل الداخلي في شرطة دبي، والتي بدأت بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، بدعم وتمكين أصحاب الهمم في بطولات محلية وعالمية، وتحقيق الريادة.

وأضاف: "بدأنا ضمن فريق عمل متكامل بالعمل على مراحل تستند إلى الدراسة والمقارنة والتجارب العملية، وصولاً إلى ابتكار كرسي رماية متحرك استثنائي، يُمكن اللاعبة عائشة الشامسي، من استخدامه بسهولة في الحركة والتسديد نحو الهدف، وقد مرت عملية التصنيع بمراحل عدة، وصولاً إلى اعتماد الكرسي من قبل الاتحاد الدولي للرماية ومطابقته للمواصفات والقياسات الدولية، والحصول على مصنف فكري للكرسي، واليوم سُعداء بمشاركة اللاعبة الإماراتية عائشة الشامسي في أولمبياد باريس 2024."

وتولى كل من النقيب عثمان قاسم أهلي والوكيل أول محمد حسين والخبير عبد القدوس محمد إسحاق مهام تصنيع كرسي الرماية وتطويره بالتنسيق مع المعنيين، وصولاً إلى الإنجاز النوعي، وتسجيل الكرسي مصنفاً فكرياً.

اللاعبة في سطور

تُعاني اللاعبة الإماراتية عائشة الشامسي، وهي لاعبة في نادي دبي لأصحاب الهمم، من متلازمة فقدان الأطراف وضمور القدمين، وتصنف كأول حالة حول العالم والوطن العربي ترمي بأصابع القدم نحو الهدف والتسديد بالبندقية، حاصلة على العديد من الميداليات الفضية والبرونزية، وشاركت في 16 بطولة دولية.

حصلت اللاعبة في عام 2022 على الميدالية البرونزية خلال بطولة كأس العالم في فرنسا، وعلى المركز الثاني والميدالية الفضية عام 2022 في بطولة العالم للرماية في ألمانيا كما تأهلت اللاعبة في أولمبياد باريس عام 2024 من خلال المشاركة في بطولة كأس العالم في كوريا الجنوبية 2023.

مواصفات "كرسي الرماية "

عربة متحركة صنعت خصيصاً للاعبي الرماية من فئة أصحاب الهمم من مبتوري اليدين والقدمين، لتمكينهم من ممارسة الرماية البارالمبية والمشاركة في البطولات المحلية والدولية، ويتميز الكرسي الكهربائي، بأنه مزود بجهاز تحكم لحركة التنقل، ومزود بعمود لارتفاع وانخفاض حامل للبندقية، وقابل للفك والتركيب لسهولة حمله ونقله، ومزود بحقيبة من مادة "الفايبر جلاس"، ومصممة خصيصاً لأجزاء الكرسي.

ويتكون الكرسي من هيكل مصنوع من معدن الفولاذ المقاوم للصدء "الاستانلي استيل"، ويتكون من أربع عجلات مزودة بمحرك "دينامو" يعمل بالبطارية القابلة للشحن، وقاعدة البندقية يمكن تحريكها للجهات الست لتمكين الرامي من تحديد الهدف بكل سهولة ومزود بجهاز ليزر لتحديد مركزية الهدف، ومقعد جلوس اللاعب عبارة عن اسفنج طبي مغلف بقماش لتمكين الرامي من الجلوس أثناء التدريب والمشاركة في البطولات لفترة طويلة دون الشعور بالتعب أو حدوث إصابة.

أما السلاح المستخدم فهو بندقية مستخدمة هوائية 4,50 ملي رياضي، وتم تصنيع خشبة خاصة لتسهيل ثبات البندقية على القاعدة الخاصة بالرامي، ونظراً للحالة الخاصة للرامي من أصحاب الهمم مبتوري اليدين والقدمين، تم تصميم وتصنيع زناد خاص وتركيبه بالندقية، ومن ثم توصيله بحبل من مادة البوليستر بحيث تتم عملية الرماية بواسطة سحب الحبل الموصل بالزناد مكون من ثلاث أصابع مصمم خصيصاً بحسب حالة اللاعب.