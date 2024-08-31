شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/ PNN- استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم السبت، في للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، في اليوم الـ 330 للعدوان.

وأفاد مراسلنا بأن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني نقلوا ثلاثة شهداء وعددا من الإصابات إلى المعمداني، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما انتشل مسعفون ثلاثة شهداء بعد قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حجاج في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية لعائلة نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد تسعة مواطنين جراء استهداف الاحتلال عمارة عليان أبو يوسف غرب مخيم النصيرات وسط القطاع بقذيفتي مدفعية، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد أربعة مواطنين وأصيب عدد آخر إثر استهداف الاحتلال الطابق الأخير من عمارة تعود لعائلة حمد، وجرى نقلهم إلى مستشفى العودة في المخيم، كما استشهد أربعة مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة زقوت في منطقة الحساينة غرب المخيم.

واستشهد خمسة مواطنين وأصيب 15 آخرون من عائلة أبو بكر، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الجبور في منطقة "جورة اللوت" بخان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عمارة أبو سرية عند مفترق أبو حبيب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مباني بالتزامن مع استهداف مدفعي كثيف، في المنطقة الجنوبية من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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