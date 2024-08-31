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الاحتلال يطلق النار صوب شاب شمال الخليل

8/31/2024 3:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم السبت، صوب شاب قرب بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب بالقرب من مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شرق بيت أمر، دون أن يتسنى معرفة هويته أو حالته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت العديد من الحواجز العسكرية عند مداخل عدد من بلدات المحافظة.

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