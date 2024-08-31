الاحتلال يطلق النار صوب شاب شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم السبت، صوب شاب قرب بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب شاب بالقرب من مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شرق بيت أمر، دون أن يتسنى معرفة هويته أو حالته.
كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت العديد من الحواجز العسكرية عند مداخل عدد من بلدات المحافظة.
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