الاحتلال يقتحم كفر دان غرب جنين
التاريخ
8/31/2024 3:13:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية كفر دان، غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجرت عمليات تفتيش في شوارعها، ودمرت مركبة.
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