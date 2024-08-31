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الاحتلال يقتحم كفر دان غرب جنين

8/31/2024 3:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية كفر دان، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأجرت عمليات تفتيش في شوارعها، ودمرت مركبة.

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