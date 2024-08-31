مستعمرون يعتدون على خربة جورة الخيل شرق الخليل ويسرقون 300 رأس من الأغنام

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على سكان خربة "جورة الخيل" شرق بلدة سعير شرق الخليل، وسرقوا 300 رأس من الأغنام.

وأفاد المواطن أحمد الشلالدة،

بأن عشرات المستعمرين، بلباس عسكري، اقتحموا منطقة "جورة الخيل" وسرقوا 300 رأس من الأغنام، واعتدوا على الأهالي بالضرب واستولوا على هواتفهم، كما دمروا "كرفانات" سكنية وأعطبوا خزانات مياه .

وأضاف الشلالدة أن اعتداءات المستعمرين تهدف إلى تهجير المواطنين من المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني، مشيرا إلى اعتداءات سابقة على المنطقة من مستعمري مستعمرتي "اصفر"، و"كودوفيم"، والاستيلاء على 35 رأسا من الأغنام قبل خمسة أشهر، مناشدا المؤسسات الحقوقية مساعدة الأهالي على استعادة أغنامهم التي هي مصدر رزقهم.