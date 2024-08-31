Saturday, 31 August 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون يعتدون على خربة جورة الخيل شرق الخليل ويسرقون 300 رأس من الأغنام

8/31/2024 3:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على سكان خربة "جورة الخيل" شرق بلدة سعير شرق الخليل، وسرقوا 300 رأس من الأغنام.

وأفاد المواطن أحمد الشلالدة،
بأن عشرات المستعمرين، بلباس عسكري، اقتحموا منطقة "جورة الخيل" وسرقوا 300 رأس من الأغنام، واعتدوا على الأهالي بالضرب واستولوا على هواتفهم، كما دمروا "كرفانات" سكنية وأعطبوا خزانات مياه .

وأضاف الشلالدة أن اعتداءات المستعمرين تهدف إلى تهجير المواطنين من المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني، مشيرا إلى اعتداءات سابقة على المنطقة من مستعمري مستعمرتي "اصفر"، و"كودوفيم"، والاستيلاء على 35 رأسا من الأغنام قبل خمسة أشهر، مناشدا المؤسسات الحقوقية مساعدة الأهالي على استعادة أغنامهم التي هي مصدر رزقهم.

MENAFN31082024000205011050ID1108621627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث