مستعمرون يعتدون على خربة جورة الخيل شرق الخليل ويسرقون 300 رأس من الأغنام

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على سكان خربة "جورة الخيل" شرق بلدة سعير شرق الخليل، وسرقوا 300 رأس من الأغنام.
وأفاد المواطن أحمد الشلالدة،
بأن عشرات المستعمرين، بلباس عسكري، اقتحموا منطقة "جورة الخيل" وسرقوا 300 رأس من الأغنام، واعتدوا على الأهالي بالضرب واستولوا على هواتفهم، كما دمروا "كرفانات" سكنية وأعطبوا خزانات مياه .
وأضاف الشلالدة أن اعتداءات المستعمرين تهدف إلى تهجير المواطنين من المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني، مشيرا إلى اعتداءات سابقة على المنطقة من مستعمري مستعمرتي "اصفر"، و"كودوفيم"، والاستيلاء على 35 رأسا من الأغنام قبل خمسة أشهر، مناشدا المؤسسات الحقوقية مساعدة الأهالي على استعادة أغنامهم التي هي مصدر رزقهم.
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