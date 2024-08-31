شرطة الاحتلال تعتدي على طفل في بيرزيت وتستولي على دراجته
التاريخ
8/31/2024 3:13:32 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN-اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على طفل خلال اقتحامها بلدة بيرزيت، شمال مدينة رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتدت بالضرب على طفل- لم تعرف هويته بعد- أثناء مروره من المكان على دراجته الهوائية، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات، واستولت على دراجته.
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