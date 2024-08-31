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شرطة الاحتلال تعتدي على طفل في بيرزيت وتستولي على دراجته

8/31/2024 3:13:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN-اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على طفل خلال اقتحامها بلدة بيرزيت، شمال مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتدت بالضرب على طفل- لم تعرف هويته بعد- أثناء مروره من المكان على دراجته الهوائية، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات، واستولت على دراجته.

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